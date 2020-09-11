Oda TV, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etti!

Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, delegeler görevden alamadı ama, Oda TV yaptığı bir haber ile Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etti ve Kılıçdaroğlu'nun yerine Tuncay Özkan'ı getirdi.

Oda TV, bugün yaptığı "Tutuklandı 'haberi' yalan çıktı" başlıklı haberinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Tuncay Özkan'ı, CHP Genel Başkanı olarak yazdı.

Daha sonra haberde düzeltmeye giden Oda TV'nin yanlışını Tuncay Özkan'ın uyarısı ile mi düzeltip düzeltmediği ise merak konusu oldu.

Akit'i hedef göstermişti

Akıllara ise Akit TV'de devlet erkânının Anıtkabir'i ziyaret etmesi ile ilgili yapılan canlı yayın haberinin KJ'sinde sehven yazılan 'anırkabir' ifadesinin hemen düzeltilmesine rağmen, Oda TV'nin durumu istismar ederek Akit'i hedef göstermesi geldi.

Akit TV'deki hata için 'skandal' nitelendirmesinde bulunan Oda TV'nin skandalı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.