ODA TV ilk defa 'milli' oldu! Turkovac sessizliğini gündeme taşıdılar

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Turkovac aşısının üretilip uygulanmaya başlanmasını hazmedemeyen bazı kişi ve kurumlar, yerli ve milli aşımızı "veriler paylaşılmıyor" diyerek hedef alırken bazıları ise sessizliğe büründü.

ODA TV, BioNTech aşısına ilişkin tek soru sormayıp, Turkovac'ı hedef alan kişi ve kurumlarla, yerli ve milli aşımızın uygulanmasına başlamasından sonra sessizliğe bürünenleri eleştirerek ilk defa "milli" oldu.

"Yerli aşı... Yerli aşı" dendi: Bulundu... TURKOVAC suskunluğu... Bu ne yaman çelişki" başlığı kullanılan haberde, Turkovac'ı geliştiren merkezin müdürü Aykut Özdarendeli'nin açıklamalarına yer verilerek, "Türkiye'de geliştirilen Turkovac aşısına acil kullanım onayı verildi ve seri üretimine başlandı. Yaklaşık 2 haftadır uygulanan Turkovac'la ilgili aşıyı geliştiren merkezin müdürü Aykut Özdarendeli, 'Hiçbir tereddüte gerek yok. Gayet başarılı bir çalışma' dedi. Turkovac öncesi aşıda dışa bağımlılık eleştirileri getiren bazı isim ve kurumların sessizliği ise dikkat çekti." denildi.

TTB'yi de eleştirdiler!

Türkiye'in koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden birisi olduğu vurgulanan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut 'Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var' yorumunda bulundu. Koronavirüs salgının başlarında, 11 yıl önce kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün açılması ve aşıda dışa bağımlılığın azaltılması çağrıları yapan bazı kurum ve isimlerin yerli aşının ardından sessizliğe gömülmeleri de dikkat çekti.

Yerli aşı çağrıları yapan, Refik Saydam'ın kapatılmasından dolayı AKP'yi eleştiren ve aşıda dışa bağımlılık tepkisi gösteren başta TTB olmak üzere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski vekil Hüseyin Aygün, Prof. Dr. Ümit Kocasakal gibi bir çok isim sessiz kalmayı tercih etti.