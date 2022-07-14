Oda TV bile ahlaksızlığa isyan etti! Turhan Çömez ve Hakan Güldağ'a "kanıt" tepkisi

Yeniakit.com.tr

Turhan Çömez, KRT TV canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde bulunanların yurt dışına kaçacağını iddia ederken, Bloomberg HT'de konuşan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise Merkez Bankası ile ilgili şu iddiayı öne sürdü:

Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım. Genç bir iş insanı anlattı, "Geçenlerde bir telefon aldım, önce şaka sandım" dedi. Merkez Bankası’ndan birisi aramış, "Bir kısım dolar satmanızı istiyoruz" demiş. "Bizim ihracatımız var, yakınlarda alım yapmamız lazım" demiş. "Evet sizi çok yakından biliyoruz ama şu an bir sıkışıklık var, bir kısım dolarınızı satın" demiş arayın. Onun üzerine ne yapıp edip bir miktar dolar satmış. Arayıp teşekkür etmişler, "Size minnettarız" demişler. Bu tablo bana işlerin çok düzgün gittiğini anlatmıyor. Ben burada iş insanlarının bana aktardıklarını anlatıyorum, hiçbir katkı yok. Bu bana bir başarı tablosu gibi görünmüyor.

Hakan Güldağ da Turhan Çömez de iddiaları ortaya atarken, isim kullanmamaları ile dikkat çekerken, Oda TV bile ahlaksızlık karşısında isyan etti.

Ahlaksızlığa onlar bile dayanamadı!

Oda TV, Güldağ ve Çömez'in açıklamasını, "Ekranlara yeni moda: İddia 'IN', kanıt 'OUT' " başlığı ile haberleştirdi.

Oda Tv haberde şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, KRT TV’de “Erdoğan’ın yakın çevresi yurtdışına gidiyor” dedi. Bloomberg HT’ye konuk olan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise, “İş insanlarına dolar satmaları yönünde talimat geliyor, genç bir iş insanı arkadaşımız söyledi” dedi. Ancak programların sunucuları, bahsedilen isimlerin kim olduğunu sormadı. İddialara ilişkin somut bilgi yahut veri paylaşılmadı.