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Ekonomi Oda fiyatları yüzde 90 artmıştı! Erken davranmak fayda sağlar mı?
Ekonomi

Oda fiyatları yüzde 90 artmıştı! Erken davranmak fayda sağlar mı?

Yeniakit Publisher
2023-11-03 11:52:00 - 2023-11-03 11:52:33
Oda fiyatları yüzde 90 artmıştı! Erken davranmak fayda sağlar mı?

Erken rezervasyon dönemi tarihinin öne çekilerek Aralık ayına alınması turizmde hareketliliği artırdı. İşte öne çıkan destinasyonlar ve en çok aranan bölgeler

Erken rezervasyon dönemi tarihinin öne çekilerek Aralık ayına alınması turizmde hareketliliği artırdı. Yerli turistin daha uygun fiyata tatil yapmasını hedefleyen girişimin etkisiyle tatil aramalarındaki ivme de yükseldi.

İlgi odağı olan bölgeler!

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya “ Erken Rezervasyon döneminin başlamasıyla, özellikle ultra her şey dahil ve her şey dahil otel konseptinin ön plana çıktığı Kemer, Belek, Bodrum ve Fethiye’de bulunan otellerde %50’ye varan indirimlerle konaklama imkanları doğacak. Ayrıca Antalya ve Muğla’nın yanı sıra tatilseverlere erken rezervasyon döneminde uygun konaklama alternatifleri sunan Kıbrıs destinasyonun da bu sene yüksek talep alacak bölgeler arasında olduğunu öngörüyoruz” dedi.

Oda fiyatları yüzde 90 arttı

2023 Ekim ayında oda fiyatları 1.287 TL’den, 2.444 TL’ye yükselerek 2022 Ekim ayına kıyasla bir yılda %90 artış gösterdi. En çok oda fiyatı artışı ise %305 ile Ankara otellerinde yaşandı. Ardından %147 artış ile İzmir ve %102 ile Çanakkale en çok artış yaşanan iller oldu.

Aileler ara tatile odaklandı

13 Kasım-17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek birinci dönem okul ara tatili aileleri harekete geçirdi. Özellikle yazdan kalma son günleri yaşadığımız bugünlerde, ailelerin ara dönemini tatil yaparak değerlendirme eğiliminde olduğu gözlemlendi. Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte "otel" aramaları üst seviyelere yükseldi. Aramalarda ise tema olarak her şey dahil oteller; bölge olarak ise Antalya ve Muğla gibi yazlık tatil bölgelerinin öne çıktığı gözlendi.

En çok buralar arandı!

2022 sonbaharında da tatilseverlerin ailece ya da dostlarıyla birlikte gitmeyi en çok tercih ettiği bungalovlar, 2023 Ekim ayında tatil aramalarında en çok aranan konaklama tipi oldu. 2023 Ekim ayında tatilseverler en çok Nevşehir-Kapadokya bölgesi için arama yaptı. Ardından sırasıyla Fethiye, Bodrum, Sapanca ve Kaş için aramalar yapıldı.
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