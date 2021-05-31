'Oda dinleten' Ahmet Davutoğlu çırpınıyor! Soylu, Albayrak ve Yıldırım için akılalmaz iddia

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Firari mafya lideri Sedat Peker’in Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, kendine dönen ok’ları geri çevirmek adına ortaya akılalmaz bir iddia attı.

Davutoğlu'ndan 'kumpas' iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi hakkında ‘oda dinletme’ iddialarını yalanlayan Davutoğlu; Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Binali Yıldırım’ın kendisine kumpas kurduklarını iddia etti.

Kendisi hakkında ortaya atılan iddialardan paçayı kurtarmak için farklı bir taktik geliştirmeye çalışan Davutoğlu şöyle konuştu:

(Soylu'nun açıklaması) Ben o gün izlerken çok üzüldüm. Konunun bana nasıl geldiğini de anlayamadım. Bir kere bu iddiaların hepsi yalan. En vahim iddia, benim onların odalarını dinlettiğim iddiası.

Bir kere Süleyman Soylu'ya bir teşekkür borcum var. Bunu yıllardır anlatmaya çalışıyordum. Parti içinde kendi başbakanlarına karşı kumpas kuran darbe teşebbüsüne yönelen bir ekip vardı. Bu ekip Cumhurbaşkanını da yanlarına alarak beni, seçilmiş bir başbakanı yerinden etmek için kumpas kurmaya çalıştılar.

Perde gerisini devlet adamı ahlakıyla anlatmakta zorluklar yaşarken Süleyman Soylu, tabloyu ortaya koydu. Madem ki pandoranın kutusunu açtılar. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bu üç kişi bana kumpas kurmaya çalıştı.

Firari mafya lideri Sedat Peker'in videolarını delil kabul etti

BAE'ye sığınarak Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarını 'delil' kabul eden Davutoğlu şöyle dedi:

Bu üç kişinin hesapları farklıydı. Sedat Peker'in videolarıyla ortaya çıkan tablo, bu üç kişinin iktidar için yürüttüğü çirkin ve kirli mücadele.Tayyip Erdoğan sonrası öne geçme mücadelesi. Önlerindeki engel bendim. Ben Başbakan iken terörle mücadele, reformlarla uğraşıyordum. İki seçim, üç kongre yönettim. Ben bunlarla uğraşırken bu arkadaşlar bunlarla uğraştı.

"Siyasi ihtiraslarına beni engel görüyorlardı"

Beni düşüreceklerinin hesabını yapıyorladı. Bu bir itiraftı. Ben onların ihtiraslarına engeldim. Bir dalga kıran gibiydim. Şu gün dökülen şeylerin çoğu için o gün kapsamlı bir reform hazırlığındaydım. Siyasi şeffaflık, ihale yasası. Tek tek yolsuzluklar sistemik hale dönüşüyordu. Bunlara karşı mücadele yapmak lazımdı. Ben bu mücadeleyi başlayınca... İlk şeffaflık yasasından söz etmem 2015'tir. Herkes benden rahatsız oldu.

Bu üç kişi kendi siyasi ihtiraslarına beni engel görüyorlardı. Bir taraftan devleti yönetiyordum. Sayın Binali Yıldırım 'Başbakanlık benim hakkım' diye düşünüyordu. Süleyman Soylu bir başka partiden geldi. Mustafa Şentop dahil birçok isim Süleyman Soylu hakkında bana rapor sunuyordu. Berat Albayrak partiyi mirası gibi görüyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tabiri caizse doldurdular. Sanki liderlik yarışı varmış gibi.

Bakan Soylu ne demişti?

Bakan Soylu, CHP ile ittifakı savunan dönemin Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Davutoğlu ile aralarında yaşanan tartışmalara değinerek şu ifadeleri kullanmıştıı:

"Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kaybolarak, ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dedi."