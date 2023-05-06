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Otomotiv OCCO Ekspertiz İstanbul İstoç'ta yeni şubesini açtı
Otomotiv

OCCO Ekspertiz İstanbul İstoç'ta yeni şubesini açtı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 21:50:00 -
OCCO Ekspertiz İstanbul İstoç'ta yeni şubesini açtı

Tekbaş Teknoloji A.Ş. kuruluşu OCCO Global çatısı altında faaliyet gösteren OCCO Ekspertiz markası büyümeye devam ediyor. Markanın İstanbul’daki yeni şubesi İstoç Oto Ticaret Merkezi'nde açıldı. Türkiye'nin dört bir yanında franchise bayilikler vererek faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen marka, yenilikçi, teknolojik ve güvenilir hizmet anlayışıyla sektörde fark oluşturmayı amaçlıyor.

40 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe deneyim ve birikime sahip olan Tekbaş Grubu, OCCO markası ile tüketicilere araç alım süreçlerinde kredi, ekspertiz, sigorta ve operasyonel destek hizmetleri sunuyor. OCCO’nun en yeni üyesi OCCO Ekspertiz sektörde biriktirdiği deneyimi, kullandığı teknolojik altyapı ve yenilikçi uygulamaları ile fark oluşturmayı amaçlıyor.

OCCO Ekspertiz, yatırımcılarına sunduğu kusursuz yönetim platformu ile gelir, gider ve kazanç takibi yapmayı kolaylaştırırken, kurumsal anlaşmalar ile ilk günden gelir kazandırmayı amaçlıyor. Bayilere özel detaylı yazılım çözümleri, kurum içi eğitimler, anında çözüm merkezi ve sektörün en geniş bilgi bankası ile işlerini yönetmeleri için onlarca özellik sağlıyor.

İstanbul İstoç'taki şube açılışı, OCCO Ekspertiz'in Türkiye genelindeki büyüme stratejisinin önemli bir adımı. Türkiye'nin tüm illerinde bayilikler açarak daha geniş kitlelere ulaşmayı, yenilikçi hizmetler sunarak büyümeye ve değer oluşturmayı hedefliyor.


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