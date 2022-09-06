Öcalan’dan trajikomik paylaşım!
Eli kanlı katil Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, HDP’yi bir anda demokrasi öncüsü yaptı.
Yeni Akit/Ankara
Eli kanlı katil Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, çocukları zorla dağa kaçıran, millete hizmet etmek yerine dağdaki teröristlere hizmet eden, vatandaşın parasını dağa aktaran HDP’yi bir anda demokrasi öncüsü yaptı.
Öcalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “HDP’nin masası Demokrasi masasıdır. Siyasal ve ekonomik rant paylaşma masası değildir. Burunlarında hala Kürt kanı kokusu olanları, halkımız iyi tanıyor. Mesele zihniyetin değişmesidir, ırkçılığın renginin değil” ifadelerini kullandı.