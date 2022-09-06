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Gündem Öcalan’dan trajikomik paylaşım!
Gündem

Öcalan’dan trajikomik paylaşım!

Eli kanlı katil Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, HDP’yi bir anda demokrasi öncüsü yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 15:49:00 -
Öcalan’dan trajikomik paylaşım!

Yeni Akit/Ankara

Eli kanlı katil Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, çocukları zorla dağa kaçıran, millete hizmet etmek yerine dağdaki teröristlere hizmet eden, vatandaşın parasını dağa aktaran HDP’yi bir anda demokrasi öncüsü yaptı.

Öcalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “HDP’nin masası Demokrasi masasıdır. Siyasal ve ekonomik rant paylaşma masası değildir. Burunlarında hala Kürt kanı kokusu olanları, halkımız iyi tanıyor. Mesele zihniyetin değişmesidir, ırkçılığın renginin değil” ifadelerini kullandı.

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