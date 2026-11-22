Kısık-orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika pişirin. Omletin altı toparlanıp üzeri büyük ölçüde kıvam aldığında, tavanın üzerine geniş ve düz bir tabak kapatarak dikkatlice ters çevirin. Omleti yeniden tavaya kaydırın ve diğer yüzünü yaklaşık 2-4 dakika daha pişirin. Tamamen pişmiş bir iç kıvam istiyorsanız süreyi biraz uzatın. Ocaktan aldığınız omleti birkaç dakika dinlendirin. Ardından dilimleyerek ılık servis edin. İSPANYOL OMLETİNİN YUMUŞACIK OLMASININ SIRRI İspanyol omletinin yumuşacık olmasının sırrı, patateslerin yüksek ateşte kızartılmak yerine zeytinyağında düşük ısıda yavaşça pişirilmesinde saklı. Ayrıca patateslerin yumurtayla buluşturulduktan sonra kısa süre dinlendirilmesi, karışımın bütünleşmesine yardımcı oluyor. Omleti fazla pişirmemek de içinin kuru ve sert olmasını önlüyor.