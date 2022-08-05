Öcalan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni talimatlar
PKK'nın elebaşı eli kanlı katil Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, CHP’ye yeni yol haritası çizdi.
Yeni Akit/Ankara
6’lı masanın gizli ortağı HDP’nin Urfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’ye yeni yol haritası çizdi. Sürekli helalleşme çağrısı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Kürtlerin sözde sorunlarını dile getirdi.
Öcalan yaptığı paylaşımda, “Ana muhalefet partisi yumuşak söylemlerle, helalleşmeden dem vuruyor. Kürtlere anadilde eğitim talebine ne diyorsunuz? Cezaevlerinde binlerce siyasi tutsak için bir genel af düşünüyor musunuz? Kürt sorunu çözümüne hangi yöntemi öneriyorsunuz?” diyerek talimatları verdi.