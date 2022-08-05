  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Öcalan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni talimatlar
Gündem

Öcalan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni talimatlar

PKK'nın elebaşı eli kanlı katil Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, CHP’ye yeni yol haritası çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 14:28:00 -
Öcalan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni talimatlar

Yeni Akit/Ankara

6’lı masanın gizli ortağı HDP’nin Urfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’ye yeni yol haritası çizdi. Sürekli helalleşme çağrısı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Kürtlerin sözde sorunlarını dile getirdi.

Öcalan yaptığı paylaşımda, “Ana muhalefet partisi yumuşak söylemlerle, helalleşmeden dem vuruyor. Kürtlere anadilde eğitim talebine ne diyorsunuz? Cezaevlerinde binlerce siyasi tutsak için bir genel af düşünüyor musunuz? Kürt sorunu çözümüne hangi yöntemi öneriyorsunuz?” diyerek talimatları verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23