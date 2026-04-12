Gündem Öcalan'dan DEM Parti'ye Demirtaş talimatı: Özür dileyin, barışın!
Gündem

Öcalan'dan DEM Parti'ye Demirtaş talimatı: Özür dileyin, barışın!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti'ye Selahattin Demirtaş ile ilgili talimat verdiği ortaya çıktı. Öcalan’ın DEM Parti’ye Demirtaş ile ilişkilerin onarılması gerektiğini söylediği ve "Kırgınlığı varsa özür dileyin. barışın" dediği aktarıldı.

DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 27 Mart 2026'da gerçekleştirdiği ve 5 saat süren son görüşmesinin yeni bir detayı daha ortaya çıktı.

PKK elebaşı Öcalan ile DEM Parti’nin İmralı heyeti arasındaki son görüşmede, Öcalan heyete Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sordu.

Heyet, Öcalan'a; Demirtaş'ın 2024'te aktif siyaseti bıraktığını ve partiye yönelik bazı eleştirileri olduğunu ancak "Terörsüz Türkiye" sürecine çeşitli açıklamalarla destek verdiğini söyledi.

GEREKİRSE ÖZÜR DİLEYİN

Aldığı bilgilerin ardından teröristbaşı Öcalan'ın, bu süreçte Demirtaş'ın yer almasının önemli olduğunu söylediği ve "Demirtaş bu sürecin önemli aktörlerinden biridir. Demirtaş ile ilişkilerinizi onarın. Kırgınlığı varsa gerekirse özür dileyin" dediği ifade edildi.

Öcalan'ın ayrıca, Demirtaş'ın sessizliği konusunda kendisinin de inisiyatif alabileceğini heyete ilettiği, devletle yaptığı görüşmelerde Demirtaş konusunu gündeme getirdiğini söylediği kaydedildi.

Bu gelişmeler üzerine İmralı heyetinin önümüzdeki günlerde Edirne Cezaevi'ne gitmesi bekleniyor.

Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!
İsmail Saymaz bile CHP'de olanlara dayanamadı! 'Ahlaksızlık!'
Özgür Özel’in Özkan Yalım sessizliği: Erdem Atay’dan CHP yönetimine sert sorular
Özgür umudunu ırkçı Ümit’e bağladı! ‘Seçimde ittifak yapacak mısınız’ sorusunu böyle cevapladılar
