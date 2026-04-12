Öcalan'dan DEM Parti'ye Demirtaş talimatı: Özür dileyin, barışın!

DEM Parti İmralı heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 27 Mart 2026'da gerçekleştirdiği ve 5 saat süren son görüşmesinin yeni bir detayı daha ortaya çıktı.

PKK elebaşı Öcalan ile DEM Parti’nin İmralı heyeti arasındaki son görüşmede, Öcalan heyete Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sordu.

Heyet, Öcalan'a; Demirtaş'ın 2024'te aktif siyaseti bıraktığını ve partiye yönelik bazı eleştirileri olduğunu ancak "Terörsüz Türkiye" sürecine çeşitli açıklamalarla destek verdiğini söyledi.

GEREKİRSE ÖZÜR DİLEYİN

Aldığı bilgilerin ardından teröristbaşı Öcalan'ın, bu süreçte Demirtaş'ın yer almasının önemli olduğunu söylediği ve "Demirtaş bu sürecin önemli aktörlerinden biridir. Demirtaş ile ilişkilerinizi onarın. Kırgınlığı varsa gerekirse özür dileyin" dediği ifade edildi.

Öcalan'ın ayrıca, Demirtaş'ın sessizliği konusunda kendisinin de inisiyatif alabileceğini heyete ilettiği, devletle yaptığı görüşmelerde Demirtaş konusunu gündeme getirdiğini söylediği kaydedildi.

Bu gelişmeler üzerine İmralı heyetinin önümüzdeki günlerde Edirne Cezaevi'ne gitmesi bekleniyor.