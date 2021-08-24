‘Öcalan’a Özgürlük’ün muhatabı Millet İttifakı’dır

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen İddianamede, açıklamaları yer alan HDP’nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bebek katili Öcalan için özgürlük istedi. Şırnak’ta partililere seslenen terör yanlısı açıklamalarıyla kapatma iddianamesinde de yer alan Sancar, teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulundu. HDP’li Sancar’ın, “İmralı’daki tecrit mutlaka sona ermelidir” şeklindeki ifadelerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’dan geldi.

AK Partili Bülent Turan’dan tepki

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Bülent Turan, “HDP, terörle arasına mesafe koymak bir yana ısrarla, adeta aradaki mesafeyi daraltma gayretinde. Demokratik siyaset yerine, Kandil menşeli ajandalarla hareket ediyorlar. Terör örgütü elebaşı için sözde özgürlük istemek HDP’nin utanç karnesindeki yerini almıştır” ifadelerin kullandı.

CHP ve İyi Parti kafayı kuma gömüyor

“HDP, terör sevici siyaset anlayışına bir an evvel son vermelidir” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Adalet, barış deyince Kandil’i esas alan HDP, sözüm ona özgürlük ittifakıyla da terör örgütü elebaşına özgürlük istemektedir. Milletimiz en doğru kararı daima verecektir. Ancak sözde özgürlük ittifakının muhatapları direkt Millet İttifakıdır. Çünkü seçimlerde birbirlerine yoldaşlık ve kader birliği yapmışlardır. HDP’nin bu tür çıkışlarında kafasını kuma gömen CHP ve İYİ Parti neden sessiz kalıyor? Gelemezler ama; ‘İktidara geldiğimizde HDP’ye 1-2 bakanlık verebiliriz’ diyenler nerede? ‘Bakanlık verebiliriz’ diyenler, bebek katilini de İmralı’dan serbest mi bırakacak? Siyaseti kapalı kapılar ardında pazarlık ile değil, şeffaf şekilde yapmaları hem kendilerinin hem de milletin hayrınadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar kapatma davasında yer alıyor!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen İddianamede, Mithat Sancar, “Barış isteyen herkes samimiyetle şuna inansın; barışın yolu açılacaksa, Abdullah Öcalan mutlaka ve mutlaka bu yolun ışığı olacaktır” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle yer almıştı.

Üye olmamasına rağmen örgüt adına suç işleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, “PKK/KCK kapsamında, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemi ile fezlekeler tanzim edildiği, yine hakkında terör örgütü propagandası yapma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ile suçu ve suçluyu övme, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlarından devam eden soruşturmalarının bulunduğu, partide üst düzey görev alan Mithat Sancar’ın Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerinin niteliği ve yoğunluğu dikkate alındığında, davalı siyasi partinin Anayasa’nın 69. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen fiillerin odağı haline gelmesinde sorumluluk taşıdığı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

