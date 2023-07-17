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Gündem Öcalan sevici Merdan Yanardağ yarın hakim karşısına çıkıyor!
Gündem

Öcalan sevici Merdan Yanardağ yarın hakim karşısına çıkıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:28:00 - 2023-07-18 00:02:07
Öcalan sevici Merdan Yanardağ yarın hakim karşısına çıkıyor!

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a ilişkin canlı yayında kullandığı skandal ifadeler sebebi ile cezaevinde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ, yarın hakim karşısına çıkacak.

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın tutukluğunu değerlendirdiği canlı yayında "Öcalan'a tecrit" iddiasını gündeme getirip, terör örgütü elebaşısıyla ilgili övücü ifadeler kullanan Yanardağ, "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ve "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yanardağ hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, Birgün gazetesindeki yazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi sebebiyle açılan davada da mahkemesi sürüyor.

Yanardağ’ın 10 Nisan 2022 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Birgün gazetesinde yayımlanan ‘Faşizm ve İslamcı Faşizm’ başlıklı seri köşe yazıları gerekçesiyle yargılandığı davaya yarın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Duruşma saat 13.40’da başlayacak.

Yanardağ’ın tutuklu bulunduğu dosyadan ilk duruşması ise 4 Ekim’de yapılacak.

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