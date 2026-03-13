  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı: Hastasıyla tartışan doktordan skandal ötesi sözler Villa Kraliçesi’ne mübaşir tokadı: Ahmet Taşgetiren’e ahiretlik soru 'İslami sisteme hazır mıyız?' 'Keşke salmasalardı': Cezasızlık kıskacındaki çocuklardan TBMM'ye ibretlik itiraf! Türkiye zorunlu petrol stoklarını piyasaya açıyor Alarm zilleri çaldı Küresel yangın pompayı vurdu: Akaryakıta 'savaş' zammı! Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı' Afrika'nın bağrından yükselen Ak Parti sesi: Senegalli komedyen izleyenleri kırdı geçirdi! CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı gözaltına alındı Gaffar Yakınca’dan Nevşin Mengü’ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı?
Gündem Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!
Gündem

Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!

2 gün önce Irak’ın Erbil kentinde hayatını kaybeden terör örgütü YPG/PYD elebaşı Salih Müslim için başsağlığı mesajı gönderen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen Müslim’i Türk’ün öz kardeşi olarak tanımladı. Öcalan mesajında “Sabaha kadar onu ve mücadelesini düşündüm. Onu Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. O artık ölümsüz” dedi.

Terör örgütü Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, önceki Erbil'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Terörist Müslim için bugün Kamışlı’da cenaze töreni düzenlenecek. Müslim’in cenazesi ise yarın doğduğu kent Kobani’de toprağa verilecek.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan da İmralı Cezaevi’nden terörist Müslüm için başsağlığı mesajı gönderdi.

SÖNMEYEN YILDIZIMIZ!

Ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen Müslim’i Türk’ün öz kardeşi olarak niteleyen Abdullah Öcalan’ın mesajı şöyle: “Sevgili yoldaş Salih Müslim’in vefat haberini akşam saatlerinde aldım. Sabaha kadar kendisini ve mücadelesini anmaya çalıştım. Şüphesiz, o artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welat’ı (ülkesi) için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir. Suriye topraklarının gerçek bir yurtseveriydi. Kürt’le tam Kürt; Arap’la vazgeçilmez bir dost, Türk’le öz bir kardeş olmayı bilmiştir. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır.”

Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı
Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı

Gündem

Türkiye’nin dış borcunu ödeyecek kadar para kaldırmışlar: Tam 8.7 trilyon lira..! Yasa dışı bahis operasyonu ağızları açık bıraktı

İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz!
İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz!

Gündem

İçişleri Bakanı'ndan tüm araç sahiplerine uyarı: Varsa sökün, üzülürsünüz!

İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!
İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!

Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!

TMSF Fransa’da tepesine bindi: Mahkemeden hortumcu Cem Uzan kararı
TMSF Fransa’da tepesine bindi: Mahkemeden hortumcu Cem Uzan kararı

Gündem

TMSF Fransa’da tepesine bindi: Mahkemeden hortumcu Cem Uzan kararı

İran Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatları artmaya devam edecek!
İran Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatları artmaya devam edecek!

Gündem

İran Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatları artmaya devam edecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Bebek katili  sen ne kader kardeşimizsen, senin o murt olan yoldaşında bizim o kadar kardeşimizdir.

Türk

Cehennemde buluşursun . Beraber yaparsınız Ateş seni de çağırıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23