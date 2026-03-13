Öcalan, ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen teröristi böyle andı: Türk’ün öz kardeşiydi!

Terör örgütü Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, önceki Erbil'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Terörist Müslim için bugün Kamışlı’da cenaze töreni düzenlenecek. Müslim’in cenazesi ise yarın doğduğu kent Kobani’de toprağa verilecek.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan da İmralı Cezaevi’nden terörist Müslüm için başsağlığı mesajı gönderdi.

SÖNMEYEN YILDIZIMIZ!

Ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen Müslim’i Türk’ün öz kardeşi olarak niteleyen Abdullah Öcalan’ın mesajı şöyle: “Sevgili yoldaş Salih Müslim’in vefat haberini akşam saatlerinde aldım. Sabaha kadar kendisini ve mücadelesini anmaya çalıştım. Şüphesiz, o artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welat’ı (ülkesi) için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir. Suriye topraklarının gerçek bir yurtseveriydi. Kürt’le tam Kürt; Arap’la vazgeçilmez bir dost, Türk’le öz bir kardeş olmayı bilmiştir. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır.”