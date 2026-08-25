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Dünya Eli kanlı teröristler iyice zıvanadan çıktı: Siyonist bu kez eğitim merkezini gasp etti
Dünya

Eli kanlı teröristler iyice zıvanadan çıktı: Siyonist bu kez eğitim merkezini gasp etti

Yeniakit Publisher
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Eli kanlı teröristler iyice zıvanadan çıktı: Siyonist bu kez eğitim merkezini gasp etti

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koyduğu bildirildi. Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, UNRWA personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezi'nden çıkardı" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin personele merkeze bir daha dönmelerinin yasak olduğunu bildirdiği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise UNRWA'nın eğitim merkezine el konulması, "Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs'ün Kefr Akab Mahallesi'ndeki yeni bir eğitim ve sosyal kompleksin yenileme çalışmalarına başladığı" şeklinde lanse edildi.

Açıklamada "UNRWA'nın arazi üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı olmamasına rağmen, araziyi onlarca yıldır çitlerle çevirdiği" iddia edildi.

"UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerinin kanunen yasaklandığına" işaret edilen açıklamada, Ekim 2024'te İsrail Meclisi tarafından kabul edilen yasaya atıfta bulunuldu.

UNRWA'NIN MERKEZİNİ DE YIKMIŞTI

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi onaylamıştı.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail güçleri, Ocak 2026'da ise UNRWA'nın Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.

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