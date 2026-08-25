CHP’li Gümrükçü, Yeni Partili Güç’ü rezil etti: Sen ahlaksızın daniskasısın! Cebindeki telefonu bile CHP’nin parasıyla aldın

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Parti’ye geçen bazı isimlerin CHP örgütlerinden ayrılırken yaptıklarına sert sözlerle tepki gösterdi. Gümrükçü, “Hepsi için söylemiyorum, arayıp ‘Anahtar hazır başkanım’ diyen de var. ‘Duvardaki resmi ben getirdim, onun dışında bir şey almadım’ ya da ‘Hiçbir şeye dokunmadım’ diyen arkadaşlarımız oldu. Ama başka ilçelerde de sosyal medya hesapları alındı, yarıdan fazlasını biz şu an kontrol edemiyoruz. CHP adına açılmış, CHP seçmeni tarafından takip edilen hesapların adını değiştirerek kendi partilerine taşıma nezaketsizliğini gösterenler var. Bazı arkadaşlar partinin bilgisayarlarını götürmüşler, sandık görevlilerini, üye bilgilerini silmişler” ifadelerini kullandı.

BU YAĞMA KÜLTÜRÜDÜR

Gümrükçü, partiye ait masa, sandalye ve diğer demirbaşların götürülmesine tepki göstererek, şunları söyledi: “Kurumsal yapıyı felce uğratmaya çalışmak, üyesini, sandık görevlilerini silmek, sosyal medya hesaplarını, masa sandalyesini götürmek ancak nefretle yapılır. Boşanırken bile masa, sandalyeyi bir hukuka bağlarsın. Bu savaşta bile yapılmaz. Bu yağma kültürüdür. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 2 yıllık ödenmemiş telefon faturası var. Bize bir icra tebligatı geldi. 2026 yılı Mart ayında yapılmış, 1,2 milyon TL. Yani beyefendinin döneminde. 12 milyonluk borcun içinde bu yoktu! Bu bir kurumsal yapı, belli bir borç olur ama bunun bir açıklaması da olur. Personeller durduk yere işten çıkartılmış. Onların 15-20 yıllık personel olması nedeniyle hakları var, tazminatları var. Partinin elektrik sobasını, kamerasını, mikrofonunu alıp gitmeye ne gerek vardı. Partinin kasasından nakit olarak ödenmiş, partiye fatura edilmiş 125 bin liralık cep telefonunu cebine koyup gitmeye ne gerek vardı. Bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyor. Sen ahlaksızsın. Sen ahlaksızın daniskasısın. Tebligatları çektik. Yarın konu başka noktaya taşınırsa, kimse kusura bakmasın. Partiden ayrılmak hukuki olarak sorumlu olmadıkları anlamına gelmez."