Ocak temizliği nasıl yapılır? Pırıl pırıl ocak taşları için...

Yağlı bir yemek pişirdiyseniz ya da uzun süre ateşi açık bıraktıysanız ocağınızı temizlemek bir sorun haline dönüşebilir. Bu problemden kurtulmak istiyorsanız çözümü oldukça basit. Ocağınızı ve ocak taşlarınızı ilk günkü gibi olması mümkün.

Ocak temizliği nasıl yapılır?

Öncelikle beyaz bir kalıp sabunu rendeleyerek işe başlayın.

Büyükçe bir tencereye 1 litre kadar su, 3 yemek kaşığı kadar sabun rendesi koyup kaynatın.

Sabun fazla gelir de su çok yoğun olursa, tencerenizin dibinde sabun lekesi oluşabilir. Suyu fazla koyduğunuz da da lekeler çıkmayabilir. Dolayısıyla evinizdeki sabun yapısı ve ocak taşı boyutuna göre orta kıvamlı bir su hazırlayın.

Kaynattığınız suyun içerisine ocak taşlarınızı ve demirlerinizi koyarak yarım saat kısık ateşte bekletin.

Tencereye bütün ocak taşları sığmazsa aynı suyu 2 - 3 kere kullanabilirsiniz.

Ocak taşları soğuduktan sonra bir sünger yardımıyla kalıntıları temizleyin. İşlem bittikten sonra bol su ile durulayın.

Aynı şekilde, ocağınızı da bir miktar sabun rendesini ıslatarak silin.

Eskisinden daha temiz ocak ve ocak taşlarınız olacaktır.

Sağlıcakla kalın...