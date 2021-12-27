Sizlere kolaylık sağlaması adına, ocağın tüm bölümlerini temizlemek istediğinizde ne yapamnız gerektiği hakkında bir yazı hazırladık.

Ocak temizliği nasıl yapılır?

-Ocak gözlerinden oluşan metalleri bir kabın içerisine koyduğunuz kaynar su da bekletin, yaklaşık 5 dk beklettikten sonra içerisine biraz yağ çöz döküp karıştırın ve çıkarın.

-Ocağın metal gözlerini 1 gece sıcak su ile karıştırılmış sirkeli su da bekletin. Farkı göreceksiniz.

-Sabunu rendeledikten sonra bir kabın içerisine koyun, bunun ardından kaynamış bir sıcak su şişesini tepeden aşağı hepsine yedirerek dökün. 2 saat beklettikten sonra çıkarınca sonuca eminim sizde çok şaşıracaksınız.

Yağ ve leke çıkarıcı karışım;

Malzemeler ;

2 çay kaşığı kadar deterjan

2 çay kaşığı kadar bulaşık deterjanı

1 çay kaşığı kireç çözücü veya sirke ( Lekenin durumuna göre 3 çay kaşığına kadar arttırabilirsiniz )

2 adet eldiven

1 adet Çelik bulaşık teli

1 adet mikro fiber bez

Şimdi bu karışımların hepsini bir kabın içine koyarak sıcak su ile karıştırın, ardından isterseniz ocaklara isterseniz camlara isterseniz banyoda duşa kabinlere veya kireçli olan her yere, yağlı olan her alana kullanabilirsiniz.

Seramik ocaklar için diş macunu & mikrofiber bez

Seramik ocaklar mutfakta şıklık oluşturan fakat temizliği zor olan ürünlerdir. Seramik ocakları temizlemek istediğinizde bulaşık telinden kaçınmalısınız ve nemli bezle silmelisiniz. Beziniz ise mikrofiber olmalıdır. Leke oluşan yüzeylerine diş macunu sıkıp nemli bezle bu bölgeleri sildiğinizde, seramik ocaklara zarar vermeden temizlik işlemini bitirmiş olursunuz. Yağ ve kirlerin yerleşmesini önlemek için her kullanımdan sonra nemli bezle silmeniz tavsiye edilir.

Pratik bilgiler

Temizlikte karbonat kullanımı

Karbonat; Mutfakta çıkmayan lekeler için karbonatın kullanılması, inatçı yağ lekelerinin bile kolayca çıkmasını sağlar. Fırın temizliği için tercih edilen karbonatın fırın içine serpilip bir süre bekletilmesi sık kirlenen fırınların kolayca temizlenmesini sağlayacaktır.

Bulaşık makinesinde karbonat kullanılır mı?

Antibakteriyel özelliğe sahip olan karbonat ve sirke hem makinenizin mükemmel şekilde temizliğini sağlarken hem de makinede yıkanan bulaşıklarınızın pırıl pırıl çıkmasına yardımcı olur.