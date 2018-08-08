Ocak temizliği için bu yöntemi deneyin

Ocak gözleri taşan yemekler, kızartma yaparken sıçrayan yağlardan dolayı kirlenirler. Bu lekelere zamanında müdahale edilmediğinde ocağa yapışarak zorlu lekelere dönüşürler.

İşte sizlere ocak gözlerini temizleyecek çok kolay bir yöntem...

MALZEMELER

2 çay bardağı sirke

4 yemek kaşığı limon tuzu

Bir litre su

Yarım bardak sabun rendesi

Bulaşık teli

HAZIRLANIŞI:

Bir litre suyu kaynatın. Ardından içine sirke, limon tuzu ve sabun rendesini atın. Ocak gözlerini tek tek bu karışımın içine bırakın.

Bu şekilde yaklaşık kırk dakika bekletin. 40 dakika dolduktan sonra ocak gözlerini bulaşık teliyle ovun. Daha sonra tek tek kurulayın yerlerine takın. Bu işlem sayesinde ocak gözleriniz parlayacak ve tertemiz olacaktır.