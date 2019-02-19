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Ocak temizliği

Yemek pişerken sıçraması veya taşması sebebiyle oluşan kirler canınızı sıkmasın. İşte temizliği kolaylaştıracak püf noktalar.

19 Şubat 2019 Salı 13:49
Ocak temizliği

Ocak üstleri mutfakta en çok kirlenen ve yağlanan yerlerden biridir. Cam seramik, gaz, indüksiyonlu ocak çeşitlerinden hangisi kullanıyorsanız kullanın, yemek pişirirken sıçrama ve taşma sebebiyle oluşan kirler bazen inatçı olabilir. Bu inatçı lekelerde kurtulmanızı ve işinizi kolaylaştıracak, kolay ve masrafsız yöntemler vardır.

Öncelikle işinizi kolaylaştırmak için, her kullanım sonrası ocağınızı silin, dökülen bir şeyin yanmasına izin vermeyin. Kuruyup sabitlenen kirleri temizlemek için, cam seramik ocakların temizliği için özel olarak yapılan kazıyıcı spatulalar var ama zamanla yüzeyi çizebilirsiniz.

Neyse ocak üzerine kaba kirler varsa onları alın ve ocağın üzerine bol miktarda karbonat dökün. Büyük bir havluyu sıcak suyla ıslatıp, sıkın ve ıslak havluyu ocağın üzerini kapatacak şekilde serin. Bir saat bekleyin ve havluyu kaldırın. Eğer, kalan bir leke olmuşsa üzerini karbonatla hafifçe ovalayın. Daha sonra arap sabunlu süngerle silin tertemiz olacaktır.

Gazlı ocakların temizliği için de 1 ölçü karbonatı, 1 ölçü tuz ve az miktarda su ile karıştırın. Bu karışımı kirli yüzeyin üzerine sürün. Bir gece bekletip, ıslak bir bezle veya süngerle silince kirlerin tamamen kaybolduğunu göreceksiniz.

Günlük temizlik için

1 litre suya, su bardağının ¼'ü kadar beyaz sirke ekleyin ve kimyasal içermeyen bu karışımla her gün temizleyin.

Çıkan parçaların temizliği için; ocağın gözlerini ve tencere koyulan kısımlarını çıkarın, kirlerin yumuşaması için 15 dakika kadar sıcak suda bekletin. Daha sonra sıcak suya az miktarda arap sabunu veya bulaşık deterjanı koyarak temizleyin. Çakmak bölümlerini ise, yumuşak dokudaki bir eski diş fırçasıyla temizleyin.

Ayrıca yemek pişirirken damlayan ve taşan kısımlarının sebep olduğu lekelerin oluşumunu engellemek için, ocağınızın alt kısmına bir alüminyum folyo kağıdı serebilirsiniz. İşiniz bittikten sonra bu kağıdı kaldırarak, ocağınız kirlenmeden yemek yapabilirsiniz.

3-4 kat ıslak kağıt havlunun marifeti bu..

Tost makinesini kolay temizlemenin yolu ıslak havludan ibarettir. İşi biten makinenin fişini çıkarın.  Biraz ılıyınca  3 – 4 kat kağıt havluyu hafif ıslatın ve tost makinesinin içine serin. Kapağını kapatın ve bu şekilde birkaç dakika bekleyin. Islak havlu kağıtla kapaklardaki kirler etkilenerek kolayca çıkarılabilir hale gelecek. Aynı kağıt havluyla silin. Bir de elma sirkesi püskürtüp silin. Mikrop bile üremesin, tertemiz olsun!


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:49
  1. Ocak üstleri
  2. indüksiyonlu ocak
  3. cam seramik ocaklar
  4. cam seramik ocakların temizliği
  5. Gazlı ocaklar
  6. beyaz sirke
  7. alüminyum folyo
  8. Tost makinesi
  9. kağıt havlu

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