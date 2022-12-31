Sağlıklı bir beden için haftada en az iki gün balık tüketilmesi gerektiği uzmanlarca belirtiliyor. Peki, bu ay en lezzetli balık hangisi?

Ocak ayında hangi balıklar yenir? Ocak ayında hangi balıklar lezzetli olur?

Ocak ayında tezgahlarda bolca uskumru, lüfer, palamut ve istavrit bulabilirsiniz. Ayrıca ocak ayı içerisinde çinekop, tekir, kefal, kırlangıç balıkları da lezzetli olur.