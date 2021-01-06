Mayıs ayından bu yana ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. Ocak ayıyla birlikte pek çok kişi nakdi destek maaşının ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Nakdi destek maaşına zam yapılır mı? | Ücretsiz izin maaşı ne kadar oldu?

Nakdi destek maaşı alanlar 2021 yılında ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Asgari ücret, işsizlik maaşı gibi pek çok kaleme zam yapıldı. Nakdi destek aralık ayı maaşları ocak ayı içerisinde yatacak. Kulislerde nakdi destek maaşına da zam uygulanacağı konuşuluyor. Eğer ücretsiz izin maaşına zam yapılırsa vatandaşlar zamlı maaşlarını şubat ayında alacak.

Nakdi destek maaşı ne zaman son?

Nakdi destek maaşı 17 Ocak 2021’de sona erecekti. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu ödeme iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre nakdi destek maaşı ve işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021’e kadar uzatıldı.

Ocak ayı nakdi destek ne zaman yatacak?

Nakdi destek maaşı her ayın 8’i ila 10’u arasında hesaplara yatıyor. 9 ve 10 Ocak hafta sonuna denk geldiği için ödemeler 8 Ocak Cuma günü yapılacak. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Ocak’ta yapacağız" dedi.