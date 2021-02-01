  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Gündem

Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, ödeneklerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Peki, ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:02:00 -
Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.

Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Marketlerdeki şoke eden oyun! Vatandaşın cebine göz diktiler
Ekonomi

Marketlerdeki şoke eden oyun! Vatandaşın cebine göz diktiler

Bir markette 5 kilogram olarak paketlenmiş kristal toz şekerlerde gramajların eksik çıktığı görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görü..
Türkiye'den kritik hamle! ABD F-35'leri vermeyince harekete geçildi
Teknoloji

Türkiye'den kritik hamle! ABD F-35'leri vermeyince harekete geçildi

ABD, Rusya'dan alınan S-400'leri bahane edip F-35 savaş uçaklarını vermeyince Türkiye F-16'ların modernizasyonunu hızlandırdı. Hedef Milli M..
Reuters ve AP az önce servis etti! Binlerce insan arabaların önünü kesti... İğne atsan düşmez
Dünya

Reuters ve AP az önce servis etti! Binlerce insan arabaların önünü kesti... İğne atsan düşmez

İsrailli Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenaze töreninde ortaya çıkan görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay