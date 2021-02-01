Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar, ödeneklerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Peki, ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
Ocak ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat tarihinde hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını ifade etti.