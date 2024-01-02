Ocak 2024 yılı fındık fiyatı: 95-100 TL ilan edildi! Karar: Türkiye'ye Başkanı duyurdu! Son satış rakamları
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük'ten serbest piyasada fındık fiyatı ile ilgili bir açıklama! Ortaya dikkat çeken bir tablo : 2024 yılına 101 liradan başladığını belirtti. Fiyatın ilerleyen günlerde arz-talebe göre şekillenebilir ifadelerini kullandı. Satış rakam...
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, 2023 ürünü fındık fiyatının yeni sezona ağustosta 70 liradan başladığını, sezonun ilk aylarında arz-talep dengesi doğrultusunda hızla yükseldiğini söyledi.
Hamza Bölük, "Fiyat 110 lira seviyesini gördü. Daha sonra düşüşe geçen fiyatlar, yıl sonuna kadar 95-100 lira arasında işlem gördü." dedi.
Bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 101 liradan işlem gördüğünü dile getiren Bölük, fiyatın ilerleyen günlerde arz-talebe göre şekilleneceğini ifade etti.