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Ekonomi Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan Hatay, diğer iller sorgulama ekranı: Aile-Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı başvuru
Ekonomi

Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan Hatay, diğer iller sorgulama ekranı: Aile-Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı başvuru

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. "Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur zammı sonrası artan bakım parası hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Her ayın ikinci yarısından itibaren yatmaya başlayan bakım aylığı Ocak ayı için araştırılıyor. Bu ay bir çok sosyal yardım ödemelerine zam geldi. Türkiye Aile Destek Programından yararlananlar da bu destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar geldi merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi engelli, hasta ve yaşlıların bakımını üstlenenler tarafından takip edildi ve bugünde evde bakım maaşı yatan iller 13 Ocak Cuma sorgulaması ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Diğer iller ve Hatay evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, başvuru planı yapacaklar için gerekli şeyler, SMS ve e devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2023…

Yeniakit Publisher
2023-01-13 13:14:00 - 2023-01-13 13:51:07
Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan Hatay, diğer iller sorgulama ekranı: Aile-Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı başvuru

Evde bakım maaşı yatan iller hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak zammı ile artan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler ve ailelerine ödeniyor. Güncellenen rakamların ardından 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. SMS ve e devlet ile sorgulanabilen bakım parası 81 ilde kademeli olarak yatırılıyor. İşte, 13 Ocak Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, Kronik hastalık yardımı, Engelli yakını aylığı ve daha bir çok kalemde ödemeler arttı. Peki, Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023? Sosyal yardım parası zamlandı mı, ne kadar oldu?.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Hatay evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan İLLER...

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

Emekli maaşı ve asgari ücret karşılaştırması | Ne kadar emekli maaş alırım, hesaplama? Ocak emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Emekli maaşı ve asgari ücret karşılaştırması | Ne kadar emekli maaş alırım, hesaplama? Ocak emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

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Emekli maaşı ve asgari ücret karşılaştırması | Ne kadar emekli maaş alırım, hesaplama? Ocak emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI 2023?

Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri erkenden yatırılmıştı. Bakan Derya Yanık açıklamanın ardından, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." açıklamasında bulunmuştu.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

 Aile-Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı başvuru ekranı için TIKLAYINIZ

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