Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yatan Hatay, diğer iller sorgulama ekranı: Aile-Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı başvuru

Evde bakım maaşı yatan iller hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak zammı ile artan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler ve ailelerine ödeniyor. Güncellenen rakamların ardından 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. SMS ve e devlet ile sorgulanabilen bakım parası 81 ilde kademeli olarak yatırılıyor. İşte, 13 Ocak Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, Kronik hastalık yardımı, Engelli yakını aylığı ve daha bir çok kalemde ödemeler arttı. Peki, Aile Destek programı ödemeleri arttı mı 2023? Sosyal yardım parası zamlandı mı, ne kadar oldu?.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Hatay evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan İLLER...

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI 2023?

Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri erkenden yatırılmıştı. Bakan Derya Yanık açıklamanın ardından, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." açıklamasında bulunmuştu.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Aile-Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı başvuru ekranı için TIKLAYINIZ