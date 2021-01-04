Ocak 2021 emekli memur maaş zammı | İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının aralık ayının enflasyon oranlarını bugün açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşının yılın ilk yarısında yapılacak zam oranında böylelikle netlik kazandı. 12 milyona yakın SGK ve Bağkur emeklisine de ocak ayı maaşları da zamlı ödenmiş olacak. Maaş zammı için baz alınan tüketici baz endeksi geçen yılın kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020’nin temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde SGK ve Bağkur emeklilerinin zam oranını memur ve memur emeklisinin ise yüzde 3’lük artışa eklenecek enflasyon farkın ödenecek. Altı aylık enflasyonun yüzde 4’ünü aşan kısmı yüzde 3’lük zam oranı da eklenecek. Memur maaş artışı ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınlarına bakanların maaşlarına da etki edecek.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ne kadar zam alacak?

Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde 6 aylık TÜFE yüzde 8.1'e çıkacak. Böylece memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak. Aralık TÜFE yüzde 0.5 artarsa memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 6.5'te, işçi emeklilerinin zammı yüzde 7.5'te kalacak.

Polis, hemşire, düz memur, öğretmen, imam maaşı ne kadar?

2021 yılında memurların maaş artış zamları ilk 6 aylık süreçte yüzde 3 olurken, 2021 yılının ikinci aylık döneminde ise yüzde 3 maaş zammı uygulanacak. Memurlara yapılan 2021 memur ve emekli maaş zammı memurların eğitim seviyeleri, medeni durumu, derece, kademe, çocuklu, bekar ve hizmet süresi gibi etkenlere göre değişiklik gösteriyordu. Polis, hemşire, düz memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi gibi devlet kadrosunda çalışan memurlara yüzde 3 oranında maaş zammı uygulanacak.