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Dünya Ocağı açan köpek evde yangın çıkardı! Korku dolu anlar böyle kaydedildi
Dünya

Ocağı açan köpek evde yangın çıkardı! Korku dolu anlar böyle kaydedildi

ABD’nin Missouri eyaletinde sahibi evde olmayan köpek ocağı açarak evde yangın çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 17:47:00 - 2022-06-17 17:54:23

ABD’nin Missouri eyaletinde sahibi evde olmayan köpeğin ocağı açmasının ardından yangın çıktı.

ABD’nin Missouri eyaletine bağlı Parkville’deki bir evde bulunan iki köpekten biri, mutfağa girerek set üstü ocakta bırakılan tavaya uzandı. Sahibi evde olmayan köpek, patilerini ocağın üzerine koydu ve düğmeleri itince ocak açıldı. Dakikalar sonra ocaktaki tava alev aldı.

İki köpek kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki iki köpeği kurtarırken, alevler söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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