Obsesif-Kompulsif bozukluklar hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

Obsesif-Kompulsif bozukluklar, psikolojik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Bu psikolojik hastalığa sahip kişiler, kontrol edemedikleri ama sürekli tekrar ettikleri alışkanlıklar ve huylar geliştirirler. Çoğu kez bu zararsız ama garip huylar kişinin kafasındaki yoğun karışık duygularını kontrol edebilme ve düzenleme amacı ile başlar. Tekrar eden davranışlar ve düşünceler kişi için büyük bir endişe ve mutsuzluk kaynağı olmaya başladığı zaman ve kişinin normal yaşamını belirgin bir şekilde aksatmaya başladığında hastalık ortaya çıkar. Her ne kadar Obsesif-Kompulsif bozukluğa sahip hastalar sahip oldukları bu düşüncelerin, dürtülerin ve ihtiyaçların hiç bir mantıklı sebebi olmadığını bilseler ve durdurmaya çalışsalar bile kontrol edemediklerini hissederler.

Yaygın saplantılar şunlardır

- Bulaşıcı hastalıklar ve mikrop kapma korkusu

- Sürekli endişe

- Aşırı düzen ve temizlik

- Zarar verilmesinden korkmak

- Düşüncelerinin bilineceği korkusu

Sürekli olarak bu tür endişe ve korkuları kafasından uzaklaştırmaya, umursamamaya ya da bastırmaya çalışırken kişi, zorunlu olarak yaptığı alışkanlıklar geliştirmektedir. Belirtiler stresli zamanlarda daha da kötüleşmektedir.

Belirtileri nelerdir?

- Sürekli istenmeyen düşüncelerin, görüntülerin, dürtülerin, kuşkuların ve fikirlerin kişinin zihnini meşgul etmesi. Çoğunlukla bu düşüncelerin temizlik, hastalıklar ve mikroplar ve güvenlik ile ilgili olması.

- Karşı konulmaz bir şekilde sürekli el yıkamak, saç çekmek, temizlik yapmak, ortalık düzenlemek, kontrol etmek gibi mantığı olmayan davranışları tekrarlamak yada saymak, dua etmek, kelimeleri sessizce tekrar etmek, hesap yapmak gibi zihinsel aktiviteler yapmak

Tedavisi mümkün mü?

İnsanların kendilerini bu hastalık ile tanımlıyor olması tedavinin çözümünü zorlaştırmaktadır. Tedavinin başarılı olabilmesi için kişinin kökleşmiş davranış şekline, yaklaşımlarına, bakış açılarına ve kapasitelerine değinilmesi gerekir. Genelde OKB psikoterapi ile çözümlenebilmesine rağmen, uzun zaman içinde yerleşmiş olan bu duygu, düşünce ve davranış alışkanlıklarını değiştirmek yoğun ve sürekli tekrarlanan bir tedavi ve öğrenme süreci gerektirir.

Yapılan bazı araştırmalar, tedavi uygulandığı zaman hastalığın iyileşme sürecinin hızlandığını göstermiştir. Özellikle kişi tedaviye gönüllü olarak geliyorsa, iyileşmek için çaba sarfediyorsa ve problemlerinin sorumluluğunu üstleniyorsa hastalığın iyileşmesi daha hızlı olmaktadır. Ancak diğer tarafta kişi sorunlarının başkalarından yada çevresinden kaynaklandığına inanıyorsa, sorumluluğunu üstlenmeyi reddediyorsa ve problemlerini çözemeyecek kadar güçsüz ve zayıf olduğunu iddia ediyorsa iyileşme süreci biraz daha uzun zaman almaktadır.