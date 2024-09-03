Obruk tehlikesi: 1 ev tahliye edildi! O ilimizde alarm verildi... Korkutan görüntü, herkes şaşkına döndü

Konya'nın Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi.

İlçeye bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında vatandaşlar obruk oluştuğunu fark etti.

6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, yurttaşları tedirgin etti.

Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var." dedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma evdekileri tahliye ederken, AFAD ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.