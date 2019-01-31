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Obruk sandılar, bankaya kazılan tünel çıktı!

ABD'nin Florida eyaletinde, obruk sanılan ve önlem alınması için yetkililere haber verilen çukurun, yakınlardaki banka şubesi yönünde ilerleyen bir tünelin girişi olduğu anlaşıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:59
Obruk sandılar, bankaya kazılan tünel çıktı!

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, tünelin yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde olduğunu duyurdu.

Tünelin ucunda bir jeneratör ve çıkan toprağın taşınması için kullanılan küçük bir vagonla, bir vincin de bulunduğu açıklandı.

"Soygun girişimi"

FBI yetkilileri, Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada tünel soruşturmasının "soygun girişimi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

"Böyle bir şeyi sadece filmlerde gördüm"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre FBI yetkilisi Michael D. Leverock, "Böyle bir şeyi sadece filmlerde gördüm. Ama çukur çok küçüktü. Olayı bir banka soygunu girişimi olarak değerlendiriyoruz. ATM'ye ulaşmaya çalışıyorlardı. Başka bir amaçları olduğunu sanmıyorum" dedi.

Yetkililer, Pembroke Pines bölgesindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan Chase Bank şubesine çıkan tünelin henüz tamamlanmadığını ve olayla ilgili olarak kimsenin gözaltına olmadığını da söyledi.

FBI, olası tanıklara, yetkililerle temasa geçilmesi çağrısı da yaptı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:59
  1. FBI
  2. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu
  3. Obruk
  4. tünel
  5. banka

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