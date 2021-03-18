OBP kaç puan getirir YKS OBP kaç puan ekler?

YKS ne zaman? ÖSYM 2021 Sınav Takvime göre, YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler 26 Haziran'da TYT, 27 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavlarına girecek. Peki YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS puan hesaplamaları

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir? TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 40. Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir? Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180puan almış olmak gerekmektedir. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır? TYT’nin katkısı % 40’dır.

YKS OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır. 45. Geçen yıl YKS puanımla bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı? Evet. YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı nedir?

Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir. Ayrıca; eczacılık ve diş hekimliği programlarına yerleştirme için de başarı sıralaması şartı olacaktır. Kılavuzda bu programlar için başarı sırasının ne olacağı belirtilmiştir.

Hangi puan türüyle özel yetenek sınavı ile yükseköğretim proğramlarına girerim?

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir? Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacaktır.

Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?

2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.