Obeziteyle mücadele savaşı sürüyor

Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projeler kapsamında insan sağlığını da ön planda tutarak çağın hastalığı obeziteyle mücadele ediyor.

İlk olarak 2016 yılında hizmete giren diyetisyen hizmeti ile 2 yılda 4 bin 887 vatandaşa sağlıklı beslenme, kilo verme ve kilo alma konularında ücretsiz hizmet veren Burhaniye Belediyesi, ayrıca ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri de sağlıklı beslenme hakkında eğitimler verdi. Beslenmenin bir alışkanlık olduğunun bilinciyle çocuklara ve gençlere ulaşan Burhaniye Belediyesi, geleceğe yatırım yaparak çağın hastalığı obezite ile mücadele etmeyi sürdürüyor. Ücretsiz diyetisyen hizmetinin yanı sıra sağlıklı yaşam için sporun vazgeçilmez bir unsur olduğunun bilincinde olan Burhaniye Belediyesi, vatandaşlar için ücretsiz zumba ve yer jimnastiği kursları verdi. Haftanın belirli günlerinde Atatürk Spor Salonu’nda uzman eğitmen eşliğinde verilen yer jimnastiği ve zumba dersleri ile sporu yaşam şekli haline getirdi. Yılda, 400 kursiyeri zumba ve yer jimnastiği kurslarında ağırladı. 5 yılda gönül belediyeciliğini en iyi şekilde uyguladıklarını ve sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergilediklerini vurgulayan Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve sağlığı bizler için her daim önde oldu. 5 yıl boyunca Burhaniye’mizde sosyal belediyecilik anlayışımız ile doğumdan ölüme vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Rutin bir belediyecilik değil gönül belediyeciliği yaptık. Gönüllere girdik. Sağlıklı yaşamın sırlarını ve çağımızın hastalığı obeziteyi engellemek adına çalıştık. Diyetisyenimize ve zumba derslerimize başvuran sayısı yoğun ve ilgi güzel. Bu anlamda yaptığımız işlerin doğruluğu ortadır” dedi.