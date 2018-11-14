Obeziteyi önlemek elinizde



Aç olunan her anda etrafta bulunan işlenmiş ve paketli yiyecekler ne kadar rahat ulaşılırsa, tercih ihtimali de doğal olarak artıyor. Yoğun yaşamanın tembel insanları maalesef mutfak kültürünü kökünden değiştirdi. Bunun sonucu olarak da aşırı kilolu ve daha ufacık yaşlarda diyabetle mücadele eden bir nesil ortaya çıktı. Ancak bunu engellemenin tek adımı kesinlikle aileler! Ebeveynler, aşırı kilolu veya obez çocukların en önemli ve belki de tek yardımcısı olabilir.

Bir yemek tarzınız olsun

Kilo vermenin en önemli anahtarı mutfaktır. Çocuklara sağlıklı yemek yedirebilmenin, kilo vermeleri, sağlıklı olmaları ve belirli bir sistemi oturtmak için yaptığınız bir şey olduğunu anlatabilmelisiniz. Beslenme vücudumuza yakıt doldurmak için ihtiyaç duyduğu besinleri vermekle alakalıdır.

Meyve, sebzeler, zeytinyağı, balık ve tam tahıllar gibi sağlıklı yağlara önem veren Akdeniz mutfağı, başlamak için mükemmel bir nokta olabilir. Bu aynı zamanda vücudumuzun kalp rahatsızlığına ve tip 2 diyabet ve metabolik komplikasyonlar gibi obezite ile ilgili diğer sağlık konularına karşı korunmasına yardımcı olur.

Çocuğunuz için gluten de bir sorun teşkil ediyorsa, o zaman glutensiz bir diyet gerekir.

Bunun için beyaz ekmek ve makarna, beyaz ve tam tahıllı unlar, pilav ve daha fazlası gibi rafine edilmiş karbonhidratlar gibi otomatik olarak çok sayıda sağlıksız gıdadan uzak durmalısınız.

İşlenmiş gıdalar ve şekere veda etmelisiniz

Sadece bunu başarmak bile aileniz için önemi ve sağlıklı dev bir adım olacaktır. İşlenmiş paketli gıdaları ortadan kaldırın, ekstra şeker eklenmiş besinleri hayatınızdan çıkarın. Böylece rafine karbonhidratlardan kurtulmuş olacaksınız.

Bakın aslında sağlıklı atıştırmalıklar da sizin için ekstra kalori ya da şeker eklemesi yapıyor olabilir. Düşük yağlı olsa da şeker eklenmişse o zaman maalesef size zarar verme sınırında demektir. Mesela meyveli yoğurtlar, meyve suları salata sosları işte tam da buna örnektir.

Kendi sağlıklı atıştırmalıklarınızı hazırlayın ve evde bunları etrafa yerleştirin.

Evde yemek pişirin demek ne kadar acı!

Zamanımızın ‘’meşgul aileleri’’ için zorlayıcı olabilir. İş, okul, ödev, etkinlikler ve ev işleri arasında pişirecek vakit olmadığını hissediyorlar. Ancak bu, çocuğunuzun kilo vermesine yardımcı olmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Evde pişirilmiş bir yemek, çocuklar uygun porsiyon boyutuyla besleyici bir şey yemeleri anlamına gelir.

Hafta sonu, bir kerede birkaç yemek hazırlayabilir ve bunları hafta boyunca sunabilirsiniz. Patates haşlayabilir, tüm malzemeleri doğrayarak porsiyonlara bölüp dolaba koyabilirsiniz.



Akşam yemeği için besleyici kahvaltı daima kurtarıcıdır! Yulaf ezmesi, balla tatlandırılmış ve taze meyve, balkabağı yabanmersini, krep veya sebzelerle karıştırılmış ve bütün buğday tost dilimiyle servis edilen hoş bir akşam yemeği yapılabilir.

Harekete geçin

Çocuğunuz spor yapmaktan hoşlanıyorsa, onu okuldan sonra spora götürün. Birlikte spor yapın. Çocuklar gördüklerini örnek alırlar asla unutmayın. Yürüyüş, koşu, parkta tırmanma gibi her şey hareket demektir.

Tokken zorlamayın

Çoğumuz, doymamıza bakılmaksızın tabaklarımızda ne varsa her şeyi bitirmek zorunda olduğumuz bir dönemde büyüdük. Benzer şekilde, çocuğunuz çok aç olmadığı ya da her şeyi bitirmeden önce doyduğunu söylerse, bunu dinleyin. Asla zorlamayın.

Onları da mutfağa sokun

Çocuklar, mutfakta yemek hazırlama işine ne kadar dahil olurlarsa, o kadar keyif alabilirler. Çocuklarınıza sebzeleri yıkayıp kesmelerini veya sote soğan yemeğe su katma gibi temel pişirme görevlerini verin. Onların, ailenin hafta boyunca yemeleri gereken tarifleri seçmelerine izin verin ve onlara yardım ettirin.

Yeni tarifler deneyin

Yani, lahanayı çocuğunuz hemen sevmezse cesaretini kırmayın. Yeni bir gıdayı bütün öğünün bir parçası değil, genel olarak arada kullanılan bir parçası haline getirin ve çocuğunuzun küçük porsiyonlarda denemesine izin verin. Sevmiyorsa, onu yemeye zorlamayın, yeni tariflere devam edin. Sonunda çocuğunuz ile bir noktada buluşabilirsiniz.

Nimeti kötülemeyin

Çocuğunuzun dışarıda yediği her bir şeyi kontrol edemezsiniz. Önemli olan o zamana kadar sağlıklı beslenmenin onlara en iyi şekilde anlatılması ve sizin de evde bunu uygulamanız. Hiçbir yiyeceği nimeti kötü diye damgalamayın. Bunun yerine, belirli gıdaları yedikten sonra nasıl hissettiklerini fark ettirmeye odaklanın ve bazı gıdaların özel günlerde çok küçük miktarlarda tüketilebileceğinden bahsedin.

Porsiyon miktarı..

Çocuklar genç-ergen olana kadar onlara çocuk porsiyonu verin. Tabii ki çocukların ihtiyaçları yaptığı hareketliliğe, cinsiyetlerine göre değişecektir. Başlangıçta daha küçük bir porsiyonla başlayın. Çocuklar hâlâ acıkıyorsa, ikinci bir porsiyon alabileceklerini öğrensinler ama asla tabaklarında iki porsiyon olmasın.

Aile zamanı yapın

Herkesin farklı şeyler yediği bir sofrada çocuğa farklı bir yemek verilmesi hoş olmaz. Herkesin sağlığı için tüm ailenin yaptığı sağlıklı beslenme tarzını benimsemeye gayret gösterin. Zararlı ambalajlı ürünlüri evden uzak tutun. Buzdolabına yıkanmış, kesilmiş meyve ve sebzeler koyun.