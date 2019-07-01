0553 313 94 23

Obeziteye karşı yürüdüler

Medical Park Ordu Hastanesi obezite hastalığına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
Obeziteye karşı yürüdüler

Medical Park Ordu Hastanesi obezite hastalığına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.


‘Obezite İçin Harekete Geç’ adı altında gerçekleştirilen yürüyüş, Ordu sahilinde yapıldı. Etkinliğe, Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy’un obezite ameliyatı yaptığı hastaları, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşten sonra 100 kişilik grup, sahilde kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası canlı müzik eşliğinde yöresel müziklerle dans ettiler. Kilo vermenin mutluluğunu gönüllerince dans ederek kutladılar.


Opr. Dr. Erkan Aksoy yaptığı açıklamada, “Ameliyat sonrası hastalarla iletişim bizim için çok önemli. Hastalarımız obezite ve diyabet ameliyatından sonra yeni bir hayata başlıyorlar. Ameliyatın başarısı kadar ameliyat sonrası hastalarımızın takibi de son derece önemlidir. Obezite ve metabolizma hastalıklarında ameliyat olma gereğini oluşturan durumlara tekrar dönmemek için diyet ve spor çok önemli bir yer tutuyor. Sağlıklı bir yaşam için daha az asansör kullanıp daha çok merdiven çıkabilirsiniz. Her gün işten dönerken otobüsten ya da servisten bir durak önce inip evinize yürüyebilirsiniz" dedi.


Yürüyüşe katılanlar, kendilerini ameliyat öncesinde olduğu gibi ameliyat sonrasında da yalnız bırakmayan Opr. Dr. Erkan Aksoy’a ve sağlık hizmetlerinden dolayı Medical Park Ordu Hastanesine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize’de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
    1. Rize’de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
    2. Trabzonspor'dan imza şov! 9 isim..
    3. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    4. Zencefil yağı nasıl kullanılır?
    5. GAÜN öğrencilerinden milli ve yerli..
    6. Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis..
    7. Kars’ta trafik uygulaması
    8. Vali Mustafa Masatlı, hayvancılık..
    9. Jimmy Durmaz İstanbul’a geldi
    10. Akçakale’de Milli Eğitim Müdürüne..
    11. Almanya’da askeri helikopter düştü
    12. Tuzla’da ormanlık alanda yangın paniği
    13. Edirne'de trafik kazaları: 5 yaralı
    14. İzmir’den gelip Burhaniye’de tohum..
    15. Mezarı açan cinayet ekibi şaşkına döndü
    16. Afrika’ya Türk dizaynı 307 ambulans
    17. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şüpheli ölümler
    18. Burhaniye’de Erenoğlu, Federasyon..
    19. İsrail’de uçak acil iniş yaptı
    20. Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?..
    21. Ordu'da iki kişi boğulma tehlikesi..
    22. Adana Demirspor Kulübü Limasssol’da..
    23. Hâkim Özçelik Gemlik’te göreve başladı
    24. Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek
    25. Arap Koalisyonu, Husilere ait İHA’yı..
    26. Obeziteye karşı yürüdüler
    27. Pakistan'da aile faciası! 9 kişi..
    28. Samsun Eğitim ve Araştırma..
    29. Auto Mechaton’un kazananı “Kartal Göz”
    30. ÇTSO, Bulgaristan ile ticaret köprüsü..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı