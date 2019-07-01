Obeziteye karşı yürüdüler

Medical Park Ordu Hastanesi obezite hastalığına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

‘Obezite İçin Harekete Geç’ adı altında gerçekleştirilen yürüyüş, Ordu sahilinde yapıldı. Etkinliğe, Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy’un obezite ameliyatı yaptığı hastaları, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşten sonra 100 kişilik grup, sahilde kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası canlı müzik eşliğinde yöresel müziklerle dans ettiler. Kilo vermenin mutluluğunu gönüllerince dans ederek kutladılar.

Opr. Dr. Erkan Aksoy yaptığı açıklamada, “Ameliyat sonrası hastalarla iletişim bizim için çok önemli. Hastalarımız obezite ve diyabet ameliyatından sonra yeni bir hayata başlıyorlar. Ameliyatın başarısı kadar ameliyat sonrası hastalarımızın takibi de son derece önemlidir. Obezite ve metabolizma hastalıklarında ameliyat olma gereğini oluşturan durumlara tekrar dönmemek için diyet ve spor çok önemli bir yer tutuyor. Sağlıklı bir yaşam için daha az asansör kullanıp daha çok merdiven çıkabilirsiniz. Her gün işten dönerken otobüsten ya da servisten bir durak önce inip evinize yürüyebilirsiniz" dedi.

Yürüyüşe katılanlar, kendilerini ameliyat öncesinde olduğu gibi ameliyat sonrasında da yalnız bırakmayan Opr. Dr. Erkan Aksoy’a ve sağlık hizmetlerinden dolayı Medical Park Ordu Hastanesine teşekkür etti.