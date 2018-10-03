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Obez olmasın istiyorsanız bebeğinizi çok uyutun

Artık çocukları bile tehdit eden obeziteye karşı yeni bir bilgiye ulaşıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 19:05
Obez olmasın istiyorsanız bebeğinizi çok uyutun


Kanada'nın Laval Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce yapılan çalışmaya göre çocuklar için aşırı şişmanlıktan kurtulmanın en iyi yolu daha çok uyumak! Araştırma 5 ve 10 yaşları arasındaki 422 çocuk üzerinde yapıldı. Araştırma sonucunda 10 saatten az uyuyan çocukların obezite riskine yakalanmalarının fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Angelo Tremblay "Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız, onu çok uyutun" diyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 19:05
  1. bebek
  2. obezite
  3. uyku
  4. uykunun önemi

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