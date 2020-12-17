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Aktüel Obama'nın "A Promised Land" kitabı bir ayda 3 milyondan fazla sattı
Aktüel

Obama'nın "A Promised Land" kitabı bir ayda 3 milyondan fazla sattı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:01:55 -
Obama'nın "A Promised Land" kitabı bir ayda 3 milyondan fazla sattı

NEW YORK (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın anılarını kaleme aldığı "A Promised Land" kitabı, piyasaya çıkmasının üzerinden sadece bir ay geçmesine rağmen 3 milyonun üzerinde sattı.

Crown yayınevi, "A Promised Land"in, ABD ve Kanada'da satışlarının 3,3 milyonu bulduğunu açıklarken, kitabın, modern zamanlarda en çok satan eski başkan hatıratlarından biri olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

Planlanan iki cildin ilki olan "A Promised Land"de, Obama'nın 2008 yılında başkan seçilmesi ve ilk dönemi ele alınıyor.

İkinci cildin piyasaya sürülme tarihi ise henüz açıklanmadı.

Barack Obama'nın başkan olmadan önce yazdığı "Dreams from My Father" ve "The Audacity of Hope" kitapları da milyonun üzerinde satılmıştı.

Eski başkanlardan Bill Clinton'ın "My Life" ile George W. Bush'un "Decision Points" kitapları 3,5 ila 4 milyon satmıştı.

Obama'nın eşi eski first leydi Michelle Obama'nın "Becoming" kitabının satışı ise piyasaya çıktığı 2018 yılından bu yana Kuzey Amerika'da 8 milyonun üzerine çıkmıştı.


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