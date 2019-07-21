Obama'dan Trump'a eleştiri

Münübe Yılmaz

Eski first lady Michelle Obama, ABD başkanı Donald Trump'i dört demokrat kadın kongre üyesi ile alakalı ırkçı yorumundan dolayı eleştirdi. Tweeter hesabından açıklama yapan Obama, ABD başkanı Trump'ın seçim sloganına atıfta bulunarak, Amerika'yı harika yapacak tek şeyin farklılıklar olduğunu söyledi. "Amerika'da doğmuş olsak da, buraya mülteci olarak gelsek de unutmamamız gereken bir şey var. Amerika sizin yahut bizim değil, Amerika hepimizin" diyen Obama, Trump'i isim vermeden eleştirdi. ABD başkanı Donald Trump'ın demokrat kongre üyelerinden Alexandrıa Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, ve İlhan Omar'e "Geldikleri ülkelere geri dönsünler" diyerek sözlü saldırıda bulunmasına özellikle demokrat kongre üyeleri olmak üzere pek çok aktivistten de eleştiri gelmişti. Trump'ın sözlü saldırıda bulunduğu vekillerden İlhan Omar ise Trump'ın ifadesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Trump açıkça beyaz ırkçıların ajandaşını savunuyor ve bunlar açıkça ırkçı saldırılardır. Böyle bir başkan azledilmelidir." ifadesini kullanmıştı.