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Dünya Obama'dan Joe Bıden mesajı
Dünya

Obama'dan Joe Bıden mesajı

ABD'nin Eski Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Joe Biden'a şans diledi. Obama "Bu senin zamanın” notunu düştüğü paylaşımda Biden ile olan fotoğrafına yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 19:23:00 -
Obama'dan Joe Bıden mesajı

ABD'de eski başkan Barack Obama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski çalışma arkadaşı ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'a şans diledi.

"Bu senin zamanın"

ABD'de 2009-2017 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık yaptığı dönemde yardımcılığını yapan ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek şans diledi. Obama, "Bu senin zamanın" yazarak kendisi ve Biden'ın fotoğrafını paylaştı.

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