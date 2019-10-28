Obama ve Trump'tan aynı tiyatro! Bu fotoğraflar bomba etkisi yaptı

Dünyadaki İslama ve Müslümanlara en büyük zararı veren terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'ı kuran Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek yüzü Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından Trump'ın ekibi ile çekildiği fotoğraf karesi, Bin Ladin'in öldürüdüğü 2011 yılındaki operasyon sonrası dönemin ABD Başkanı Obama'nın ekibi ile çekildiği fotoğrafı akıllara getirirken küresel haydut ABD'nin kendi yazıp yönettiği tiyatro oyununu gözler önüne serdi.

2 Mayıs 2011 yılında Başkan Barack Obama döneminde, terör örgütü El Kade lideri Üsame Bin Ladin Pakİstan'da düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

Ladİn operasyonun ardından basına servs edilen ve Beyaz Saray'da operasyonun anbean izlendğ anın fotoğrafı yayımlandı. Fotoğraf, operasyonla birlikte tarhe geçt.

Dönemin Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ulusal güvenlk ekibi üyeleri yer almıştı.

Ladin'in öldürüldüğü operasyonun ardından Obama ve ekibi

Operasyon sonrası Trump'tan poz!

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi, Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından ise Başkan Trump ve beraberindekilerin operasyonu izleme anı fotoğrafı paylaşıldı.

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından Trump ve ekibi

Aynı senaryo

Dünya üzerinde haydutluk yapan ABD'den Ladin ve Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonların ardından paylaşılan fotoğraflarda yazılan senaryoların benzerliği dikkat çekti.

Obama ve Trump'ın verdiği benzer pozlar sosyal medya da tepki çekti.

Kullanıcılar, her ne kadar siyasi görüşleri farklı gibi görünse de aynı düşüncenin hizmetkarlığını yapan başkanların operasyonların ardından çekilen fotoğraflara "Hep aynı oyun, hep aynı senaryo, hep aynı tiyatro..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadan paylaşımlarından bazıları...