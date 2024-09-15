Oba Makarna fabrikasındaki patlama sonrası şirketten ilk açıklama geldi

Açıklamada Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikasında 15.09.2024 günü (Bugün) bir patlama meydana geldiği, olaya önce fabrika çalışanları tarafından, kısa bir süre sonra da Sakarya İtfaiyesi tarafından hızlıca müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, 30 çalışanın yaralandığı patlamada can kaybı yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların hızlı bir şekilde çevre hastanelere ulaştırıldığı ifade edildi. Yaralılardan bir kısmının tedavisi ayakta tamamlanırken, tedavisi devam eden çalışanların sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi. KAP açıklaması şu şekilde devam etti;

“Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir.

Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan çalışanlarımıza, ailelerine, yakınlarına, Oba Makarna Ailesi’ne ve tüm Sakarya halkına geçmiş olsun diyor, Sakarya Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz ve Valilik yetkililerine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ve Belediye yetkililerine, üstün gayretlerinden dolayı Sakarya İtfaiyesi’ne, Hendek Fabrikası çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.”