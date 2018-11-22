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O yasayı Gülen'le tartıştı mı? Tansu Çiller'den açıklama!

Tansu Çiller, "başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia" ile ilgili açıklama yaptı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:57
O yasayı Gülen'le tartıştı mı? Tansu Çiller'den açıklama!

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia"nın gerçek olmadığını bildirdi.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:57
  1. Tansu Çiller
  2. Fetullah Gülen

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