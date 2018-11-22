O yasayı Gülen'le tartıştı mı? Tansu Çiller'den açıklama!
Tansu Çiller, "başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia" ile ilgili açıklama yaptı.22 Kasım 2018 Perşembe 15:57
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia"nın gerçek olmadığını bildirdi.
Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır."
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