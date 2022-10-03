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Dünya O yaşayan en uzun boylu evcil kedi! İşte boyu...
Dünya

O yaşayan en uzun boylu evcil kedi! İşte boyu...

ABD'de yaşayan kedi Fenrir, 'dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi' olma unvanını erkek kardeşinden devraldı. Fenrir aynı zamanda 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' ile de aynı evi paylaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:43:00 -
O yaşayan en uzun boylu evcil kedi! İşte boyu...

ABD'de yaşayan kedi Fenrir, 'dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi' olma unvanını erkek kardeşinden devraldı. Fenrir aynı zamanda 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' ile de aynı evi paylaşıyor.

'Dünyanın yaşayan en uzun evcil kedisi' unvanı artık ABD'deki 'Fenrir' adlı Savannah cinsi kediye ait. Boyu 47.83 santimetre olan Fenrir bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kedinin sahibi ise 'ev ahalisi' arasında Guinness'e giren başka kedileri de olan Dr. William John Powers. Sözgelimi Doktor Powers'ın bir diğer kedisi Altair 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' (40.83 santimetre) unvanına sahip.

'Yaşayan en uzun evcil kedi' unvanı, Fenrir'den önce yine Dr. Powers'ın baktığı Arcturus'a aittti. Fenrir'in erkek kardeşi olan bu kedi Kasım 2017'de yangında hayatını kaybetmişti.

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