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O uygulamayı kullananlar dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınmış olabilir

Uber'in rakibi lüks araç çağırma servisi Careem, siber saldırı şoku yaşıyor. Türkiye başta olmak 13 ülkedeki 14 milyon kullanıcısının verilerini çaldıran şirketten yapılan Türkçe açıklamada, "Ekibimiz derhal bu durumu inceleme altına aldı" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:07
O uygulamayı kullananlar dikkat! Kredi kartı bilgileriniz çalınmış olabilir

Akıllı telefon uygulaması üzerinden lüks araç çağırma hizmeti sunan Careem, Türkiye başta olmak birçok ülkedeki kullanıcı verilerini çaldırdı. 14 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği olayda Careem'in hizmet verdiği ülkeler arasında Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada 14 Ocak 2018'de, veri depolamak için kullanılan sunuculara siber suçlular tarafından yetkisiz erişimin söz konusu olduğu belirtildi.

''BİLGİLER BAŞKA BİR SİSTEMDE GÜVENDE''

Açıklamada, "Ekibimiz derhal bu durumu inceleme altına aldı, bu işlemde harici bir siber güvenlik firması ile birlikte çalışmak suretiyle müşterilerimiz ve kaptanlarımızı korumak için ve hizmetlerimiz kesintiye uğramamış olduğundan emin olmak için çalışmalara koyuldu. Bu bilgilerin tamamen ayrı başka bir sistemimizde güvenli bir şekilde halde tutulduğunu tekrar teyid etmek isteriz" denildi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİ ÇALINDI MI

Yaşanan bu olaydan sonra kullanıcıların aklına ise kredi kartı bilgilerinin tehlikede olup olmadığı geldi. Bu konuda da açıklamaya yapan Careem, kredi kartı bilgilerinin ayrı bir sistemde tutulduğunu ve kredi kartı bilgilerine erişildiğine yönelik bir kanıt bulunmadığını belitti.
Yaşanan bu olaydan sonra kullanıcıların alması gereken önlemlere değinen şirketin açıklamasında şu maddeler yer aldı: "Careem şifrenizi değiştiriniz. Zor ve karmaşık şekilde belirlediğiniz şifreyi farklı hesaplarda kullanmayınız. Kişisel bilgilerinizi isteyen hiç bir epostaya cevap vermeyiniz ve tıklamayınız."

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:07
  1. uber
  2. Careem
  3. siber saldırı

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