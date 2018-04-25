Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O uygulamadan müthiş yenilik!

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram tarafından yayınlanan yeni güncelleme, kullanıcıların hikayelerine 10 kadar fotoğraf veya videoyu aynı anda yükleme şansı tanıyor. Güncelleme önümüzdeki günlerde kullanıcıların hizmetine sunulacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:50
O uygulamadan müthiş yenilik!

Instagram artık kullanıcıların 10 kadar hikayenin içeriklerini aynı anda yüklemelerini mümkün kılıyor. Hikayeler ekranının sağ üst köşesinde beliren yeni bir ikon, 10 kadar farklı fotoğraf ve videonun hikaye olarak eklenebilmesini, düzenlenebilmesini ve paylaşılabilmesini sağlıyor.

İPHONE VE IPAD İÇİN DE YAYINLANACAK

Hikayeler kullanıcıların onları eklediği sırayla paylaşılırken, her biri tek tek düzenlenebiliyor. Öte yandan, paylaşım sırasında hikayenin çekildiği noktadan uzak bir yerdeyseniz, Instagram fotoğrafın ya da videonun çekildiği noktalara yakın konum etiketleri öneriyor.
Android kullanıcıları için sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki haftalarda iPhone ve iPad kullanıcıları için de yayınlanması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:50
  1. güncelleme
  2. instagram

YORUM YAZ

  • ZaferZafer39 dk önce
    Ya hu arkadaş, bunun neresi müthiş! Başka işiniz yok mu sizin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
  1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
  2. CHP'li Tezcan isim vermekten çekindi!
  3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
  4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
  5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
  6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
  7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
  8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
  9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
  10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
  11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
  12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
  13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
  14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
  15. Lüks sitede korkunç olay!
  16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
  17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
  18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
  19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
  20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı