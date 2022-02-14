  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji O uygulama nedeniyle Facebook'a dava!
Teknoloji

O uygulama nedeniyle Facebook'a dava!

ABD'de Texas Başsavcılığınca Facebook'a yüz tanımlama uygulamasının mahremiyet ve kişisel biyometrik verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 21:50:00 -
O uygulama nedeniyle Facebook'a dava!

ABD'de Texas Başsavcılığı tarafından Facebook'a yüz tanımlama uygulamasının mahremiyet ve kişisel biyometrik verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Texas Başsavcılığı Ken Paxton, yaptığı açıklamada, sosyal medya devlerinden Facebook'u, 2010'dan geçen senenin sonuna kadar yüz tanımlama uygulaması ile kullanıcıların biyometrik verilerine erişerek, kişisel verilerin korunması yasasını ihlal etmekle suçladı.

Facebook'un Texaslıların kişisel verilerini kendi kurumsal karı için gizlice topladığını iddia eden Paxton, sosyal medya devine eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Facebook, 2015'te ise Illinois eyaletinde yine yüz tanımlama uygulaması ile kişisel verilerin korunması yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada 650 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay