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O uyarılara ABD’den sonra şimdi de Çin başladı: Türkiye’nin Güneydoğusu’na gitmeyin

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek olan vatandaşlarına 'Ülkenin güneydoğusuna gitmeyin" uyarısında bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 16:11
O uyarılara ABD’den sonra şimdi de Çin başladı: Türkiye’nin Güneydoğusu’na gitmeyin

Çin Dışişleri Bakanlığı, turizm amaçlı Türkiye'ye gelmeyi planlayan vatandaşlarına, 'güneydoğu bölgesine gitmemeleri' yönünde uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Çin vatandaşları arasındaki farkındalığı artırın ve güvenlik önlemlerini güçlendirin" ifadelerine yer verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği, Türkiye'yle ilgili 2018'de altı kez güvenlik uyarısı yayınlamıştı. Son yayınlanan ve 31 Ocak 2019'a kadar geçerli olan uyarı ise 'mevcut güvenlik riski göz önünde bulundurularak' göre 31 Mart 2019'a kadar uzatıldı.

ABD'nin izinden gidiyorlar

Açıklamada, Türkiye'ye seyahat edecek Çin vatandaşlarına, ülkenin güneydoğu bölgesine gitmemeleri tavsiye ediliyor: "Türkiye'nin güneydoğusundaki ciddi güvenlik durumu göz önünde bulundurulduğunda, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği, ülkeyi ziyaret edecek Çin vatandaşlarına güneydoğu bölgesini ziyaret etmemeleri yönünde uyarıda bulunuyor. Lütfen Çin vatandaşları arasında farkındalığı arttırın ve güvenlik önlemlerini güçlendirin. Oluşacak herhangi bir güvenlik riski durumunda ortaya çıkan masraflar, şahıslarca karşılanacaktır"

Açıklamada ayrıca, Çin vatandaşları için 155 ve 112 numaralı ile ulaşabilecekleri elçilik yetkililerinin iletişim bilgileri paylaşıldı.

Geçtiğimiz ay ABD uyarı yapmıştı

Suriye ve Irak'ı birbirine katan ABD, geçtiğimiz Ocak ayında vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yapmıştı. 'Terör saldırısı olabilir' tehlikesiyle vatandaşlarına korku salan ABD'nin söz konusu eylemine, Çin'de katıldı. Açıklamada, keyfi tutuklamalar gibi bahaneler sunuldu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:11
  1. ABD
  2. Çin

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bu gavurlar uyarıyorsa yine bir devlet tedbirini almalı, bunların tasmalı köpekleri olaylar çıkartabilir!

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