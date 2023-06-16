  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede net sermaye girişi birden 48,4 milyar dolar oldu! Şok haber geldi: O ülkeler ise düşüş olarak kayda geçti

Şok haber geldi! 70 yıllık ‘Kömür Kralı' Türk şirketinin iflası istendi

Dünün ‘faiz’ lobisi bugün vaiz kesildi

Kimse bu kadarını düşünememişti! Sosyal medyayı sallayan görüntünün aslı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyada bir ilk! Gölge kabinenin detayları belli oldu

ABD'den Bakan: Ukrayna ülkesine silah desteği gelişmesini, son durumu duyurdu: Türkiye'de orada olacak

Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme

Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...

Binyamin Netanyahu'nun tek çaresi Başkan Erdoğan! Görüşebilmek için randevu istiyor

ABD'den Türkiye'nin yanında yer alan Avrupa ülkesine küstah tehdit: Onaylamazsanız silah vermeyiz
Medya O utanmaz gazeteciler neye uğradığını şaşıracak
Medya

O utanmaz gazeteciler neye uğradığını şaşıracak

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:40:00 -
O utanmaz gazeteciler neye uğradığını şaşıracak

Star yazarı Yakup Köse, Cumhurbaşkanlığı seçiminin mağlubiyetini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bırakıp kenara çekilen sözde gazetecileri eleştirdi.

Star yazarı Yakup Köse, Cumhurbaşkanlığı seçiminin mağlubiyetini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bırakıp kenara çekilen sözde gazetecileri eleştirdi. “Kılıçdaroğlu sanki tek başına halka yalan söyledi, sanki tek başına sahte anketlerle seçmenlerini umutlandırıp hayal kırıklığına uğrattı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun kellesini isteyenler, çok değil 2-3 hafta önce ‘Pirom geliyor’ diye Kılıçdaroğlu pazarlaması yapıyorlardı” hatırlatmasında bulunan Köse, yazısında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin mağlubiyetini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bırakıp kenara çekilen çekilene. Kılıçdaroğlu sanki tek başına halka yalan söyledi, sanki tek başına sahte anketlerle seçmenlerini umutlandırıp hayal kırıklığına uğrattı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun kellesini isteyenler, çok değil 2-3 hafta önce "Pirom geliyor" diye Kılıçdaroğlu pazarlaması yapıyorlardı.

Halka Kılıçdaroğlu pazarlaması yapanların başında, bağımsızlıkları kendilerinden menkul gazeteciler geliyordu. Yurtdışından para alıp bağımsız, özgür gazeteci nasıl olunursa işte o kadar bağımsız ve özgür gazeteciler.

Para aldıklarını kendileri de inkâr etmiyor. ABD ve Avrupa'daki vakıf görünümlü çeşitli istihbarat örgütlerinden para alanlar olduğu gibi Türkiye'deki elçiliklerin kapılarına gidip direkt elden alanlar da var. Bu rezilliği de kendi aralarındaki kavgalarda birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya saçarlarken öğreniyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mezkûr gazetecilere para verenler 'demokrasiyi güçlendirmek için' verdiklerini söylüyorlar; neticede inanç özgürlüğü var, bu yalana inanan inanır.

2022 yılında şöyle bir haber çıkmıştı: Oxford Üniversitesi'ne bağlı Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün araştırmasına göre en çok yalan habere mâruz kalan ülke Türkiye.

Haberin içeriğinde bizleri yalan habere boğanların hüviyetleri hakkında bir bilgi yoktu ama iz sürmesini bilenler için bu satılmışlar kimlik numaralarına kadar aşikârdı. Eski Türkiye'nin çoğu gazetecisi çeşitli ülkeler tarafından maaşa bağlanarak haber siteleri kurduruldu veya mevcut olanlara yüklü miktarda para aktarıldı. Ayrıca sosyal medya ve Youtube üzerinden de yoğun yalan haber servisi yapılması için ekipler de kuruldu.

Bu işler bugünün mevzusu değil. Mâlûm para akışı yıllardır sürüyor. Lâkin Türkiye'de gazeteci satın alanlar gidişattan pek memnun değillerdi. Surette bir düşünce kuruluşu olan Center for American Progress 2020 yılında yayımladığı "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" başlıklı raporunda verdikleri paranın boşa gittiğinden yakınıyordu. Raporda, 2016-2019 yılları arasında Türkiye'de işbirliği yaptıkları gazetecilere para yağdırdıklarını, hatta bu süre zarfında maaşları 6 kat arttırdıklarını ama istenen neticeyi alamadıkları vurgulanıyordu.

İstenen netice ne diyecek olursanız: Satın aldıkları gazetecilerden Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirecek kamuoyunu oluşturmaları.

Raporda çaresizlikten aynı gazetecilerle çalışmaya devam edilmesi de belirtiliyordu.

Raporun üzerinden 3 sene geçti. Bu 3 senede Türkiye'de satın aldıkları gazetecilere ne kadar para verdikleri henüz belli değil. Yakında bu bilgiler de fâş olur, gizli kalmaz. ABD ve Avrupa'nın istihbarat örgütleri varsa Türkiye'nin de var!..

Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı devirecek ortamı oluşturmak için yurtdışından para alan gazeteciler, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanmasıyla panikteler. Patronlarının maaşlarına zam işlerine son vermelerinden korkuyorlar. Bu kadar da beceriksizlik olmaz ki canım!

Seçim neticesi sadece siyasi partilerde değil medyada da büyük depremlere sebep olacak. Aklı olan bugünden tezi yok, dosyaları kamuoyuyla paylaşılmadan itirafçı olup halktan af dilemeli. Birazcık meslek namusları kalmışsa gazeteciliği de bırakmalılar.”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23