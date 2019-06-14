O üslubu kınıyoruz S-400’ler gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu mektubun üslubunu kabul etmediklerini, Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu vurguladı.

S-400’leri aldık

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuyu net bir şekilde açıkladığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye, S-400 ve F-35'ler konusuna ilişkin NATO'nun da içinde olduğu ortak çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, "Başkan Donald Trump buna 'evet' diyor ama Amerika içindeki bazı kurumlar buna 'hayır' diyor, yanaşmıyor. Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve Türkiye'ye gelecektir, konuşlanacaktır. Bunun da çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Gereğini yaparız

Bakan Çavuşoğlu, İdlib’teki Türkiye'nin 10. gözlem noktasına yönelik saldırı olduğunu söyledi. Üç Türk askerinin bu saldırıdan hafif şekilde yaralandığını bildiren Çavuşoğlu, "Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddüdü olmasın" dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, rejime de bu saldırıların durması için Rusya'nın ve İran'ın garantör olarak gerekli baskıyı kurması gerektiğinin altını çizdi.

Doğru bulmuyoruz

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın PKK ile iş birliğine ilişkin ise, "Fransa'nın PKK ile hiçbir farkı olmayan YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO'daki iş birliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz” dedi.

Gözlem noktalarına sevkiyat

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasındaki birliklere yatak ve kurşun geçirmez akordiyon siper sevkiyatı yapıldı. Gözlem noktasındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen yatak ve kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. TIR’lara yüklü malzeme, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Öte yandan Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların oluşturduğu rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki ilerleyişini püskürterek dört noktayı geri aldı.