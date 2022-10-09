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Dünya O ünlü oyuncunun cesedi gölden çıktı! Erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor
Dünya

O ünlü oyuncunun cesedi gölden çıktı! Erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra göle uçan otomobilden sağ çıkamadı. Ünlü ismin cesedi göle düşen arabadan çıkarken, erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 12:43:00 -
O ünlü oyuncunun cesedi gölden çıktı! Erkek arkadaşı cinayetle suçlanıyor

İspanya, 28 yaşındaki oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trafik kazasında ölümünü konuşuyor.

 

Alvarez-Guerra, 24 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte tatilde olduğu Pontevedra'da araçla giderken, otomobil Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu.

 

Araç ters olarak suya gömülürken oyuncunun erkek arkadaşı kazadan sağ olarak kurtuldu.  

Ehliyeti olmadığı öğrenilen genç adamın 'adam öldürme' iddiasıyla soruşturulduğu öğrenildi.

 

İddiaya göre genç adam arabadan çıkmayı başarırken, Beatriz ise yolcu koltuğunda sıkışıp hayatını kaybetti.

İfadesine kız arkadaşına yardım edip kurtarmaya çalıştığını ancak başarılı olamayınca çevreden yardım istediği belirten genç adam suyun çok bulanık olması nedeniyle Beatriz'i kurtaramadıklarını söyledi.

Kaynak: Tv100

 

 

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