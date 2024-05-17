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O ünlü havalimanın da ortaya çıktı: Güvenliğinden geçerken fark edildi! Dehşete düşüren görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-05-17 01:47:00 - 2024-05-17 01:52:07
O ünlü havalimanın da ortaya çıktı: Güvenliğinden geçerken fark edildi! Dehşete düşüren görüntüler

Tayvanlı model Fang Qiyuan havaalanı güvenliğinden geçerken cihazın sürekli olarak uyarı vermesi üzerine yaşadığı kabus dolu anları anlattı.

Tayvanlı model Fang Qiyuan havaalanı güvenliğinden geçerken cihazın sürekli olarak uyarı vermesi üzerine yaşadığı kabus dolu anları anlattı. Kıyafetlerini çıkartmasına rağmen cihazın hâlâ uyarı vermesi üzerine Qiyuan'ın röntgeni çekildi. Tayvanlı model, havaalanı tarayıcısından geçerken yüzünde birden fazla çivi olduğunu keşfetti.

Sosyal medyada Sprite olarak da bilinen 36 yaşındaki Fang Qiyuan, Frankenstein benzeri keşfini 1,3 milyondan fazla takipçisine gönderdiği bir Instagram gönderisiyle hayranlarına anlattı. Fenomen isim kendisini plastik cerrahi bağımlısı olarak tanımlarken estetik prosedürlerinden miras kalan bazı durumları paylaştı.

Havaalanı güvenliğinden geçmek isterken fenomen ismin yüzünde estetik ameliyatlarından kalan çok sayıda çivi tespit edildi. Çenesinde, burnunda ve yanaklarında çivilerin bulunmasına şaşırdığını ifade eden Qiyuan, "Cihazın kafamın içinde bulduğu şey beni şoke etti. Yüzüm yapboz gibi görünüyor" dedi.

Fenomen isim, iki alın ameliyatı, beşi göz kapaklarında, beşi burnunda, ikisi çenesinde ve beş kez yüz onarımı için liposuction dahil olmak üzere çeşitli kozmetik prosedürler nedeniyle 250 bin (yaklaşık 8 milyon 68 bin TL) doların üzerinde para ödediğini söyledi.

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