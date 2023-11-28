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Eğitim O üniversite Türkiye’nin en iyileri arasında!
Eğitim

O üniversite Türkiye’nin en iyileri arasında!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 17:38:00 -
O üniversite Türkiye’nin en iyileri arasında!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından Türkiye’nin en iyi 10 hukuk fakültesi arasında gösterildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Türkiye’nin en önemli hukukçularını yetiştiren Fakültemiz, bir hukuk devleti olan Türkiye’nin yüz aklarından biridir. Hepimizi gururlandıran başarıda emeği olan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), güçlü akademik alt yapısı sayesinde hukuk alanında da başarılı bireyler yetiştiriyor. DEÜ, Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan raporda, Türkiye’nin en iyi 10 hukuk fakültesi arasında gösterildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Hukuk Fakültesi’nin elde ettiği başarının tesadüf olmadığını belirterek, “Fakültemizde, Türk hukuk sisteminin ve evrensel hukuk ilkelerinin ışığında yeni bakış açıları geliştirilmekte, hukuk bilimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılmakta, özgür ve katılımcı bir anlayışın hakim olduğu eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Türkiye’nin önde gelen hukuk fakülteleri arasında olmak, sahip olduğumuz bilimsel altyapının ve akademik imkânların neticesinde sürpriz olmamıştır. Birey ve toplumun en önemli değerlerinden olan adalet kavramının, hassas bir dengede ilerlemesinden hareketle, donanımlı hukukçuların yetişmesini önemsiyor, kalite ve öğrenci odaklı eğitim anlayışımızı, temel prensibimiz olarak sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Hukuk alanında söz sahibi 

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, her yıl yüzde 100’e varan doluluk oranı, başarılı akademisyen kadrosu, donanımlı fiziki yapısıyla başarılarından sıkça söz ettirmektedir. Fakültemizdeki güçlü akademik kadromuz, başta hâkim, savcı ve avukat olmak üzere geniş bir alanda görev alacak, yeterli hukuk bilgisine sahip hukukçuları yetiştirmek için özveriyle eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hukuk alanına yön veren fakültemiz, akademik başarıları, bilimsel çalışmaları ve mezunlarının mesleki başarılarıyla öne çıkmaktadır. Fakültemiz, öğrencilerimizin teorik bilgilerini hukuk alanında en etkili şekilde göstermeleri için imkanlarını seferber etmeyi sürdürmektedir.”

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